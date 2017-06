Expert: Může dojít k vytvoření spirály násilí a radikalizaci ’velkého bílého muže’

Lidovky.cz: Čím si vysvětlujete, že se v současnosti útoky plné násilí přenesly především na území britských ostrovů? V předešlých letech se soustřeďovaly spíše na Francii a Belgii.

Proč se to odehrává právě v tuto chvíli, nemám úplně přesné vysvětlení. Na druhou stranu, proč jsou zasaženy země jako Francie, Německo, Belgie nebo Velká Británie, a to jedno v jakém pořadí, je logicky důsledek toho, jaká je jejich bezpečnostní situace, jak se vyvíjí práce tamních bezpečnostních orgánů s místními komunitami, ať už náboženských minorit, muslimů nebo dokonce komunit jinoetnických než samotných Francouzů, Němců a Belgičanů. Je to přímý důsledek toho, že se s těmito komunitami špatně pracuje.

Na otázku, proč zrovna teď Velká Británie – to může být do určité míry náhodou. Může jít i o sérii organizovaných útoků, což ještě není ani potvrzeno ani vyvráceno. Ten poslední ale mezi ně očividně nepatří.

Lidovky.cz: Můžou se útoky znásobovat na území Velké Británie kvůli blížícímu se brexitu, tedy plánovanému odchodu Británie z Evropské unie?

Nedokážu odpovědět, zdali má brexit až takový výrazný vliv na tyto události. Obávám se ale, že nikoli. Přece jenom komunity nebo teroristé sami o sobě až tak příliš nesledují tuhle politickou záležitost. Velká Británie samozřejmě nebude brexitem izolovaná od Evropy nebo zbytku světa. Ona bude nadále pokračovat v tom, co dělala na mezinárodní úrovni i ve vnitřní politice.

Je ale třeba si také uvědomit, že většinu těch teroristických útoků páchají britští občané, na něž brexit nebude mít vůbec žádný vliv.

Lidovky.cz: Mohla by i média hrát důležitou roli v tom, jak se vyvíjí takové útoky? Ovlivňuje potenciální vývoj situace to, jakým způsobem informují o muslimech a o tom, kdo činí a kdo nikoli teroristické útoky? Například, že by média nedostatečně zdůrazňovala to, že útoky způsobují právě Britové, Francouzi, Belgičané a nikoli nově příchozí uprchlíci v rámci uprchlické krize?



Média určitě hrají velice důležitou roli. Asi je celkem v pořádku, že zejména v průběhu vyšetřování se na veřejnost dostávají jen kusy informací, respektive takové, které samotné bezpečnostní síly považují za vhodné vypustit. Například ty, které mohou vést k dopadení pachatele. Anebo naopak, nevypouští takové, které by mohly ohrozit probíhající vyšetřování.

Politolog Josef Kraus Josef Kraus, Ph.D. působí jako politolog na oboru Bezpečnostních a strategických studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvoval bakalářský a magisterský studijní program politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž zakončil své doktorské studium politologie a dodnes zde působí. Odborně se zaměřuje na oblast terorismu, islámského extremismu a osobní i státní bezpečnosti. Geograficky se specializuje na oblast Blízkého a Středního východu, kam pravidelně jezdí provádět terénní výzkumy.

Co se týče intenzity teroristických útoků, tak média hrají roli spíše takovou, že v momentě, kdy dochází k ukazování explicitního násilí - kde jsou vidět záběry zkrvavených těl, utrhaných rukou po výbuchu, rozjetých lidí - za prvé to vzbuzuje u společnosti, která je cílovou, hrůzu a větší strach. To je úplně základní poselství terorismu. A z hlediska budoucích možných pachatelů, takové obrazy vytvářejí vzor, který je může inspirovat. Na to je celá řada psychologických a sociologických výzkumů. Podívejme se na to, jakým způsobem útoky v posledních letech probíhaly právě na evropském kontinentu i na britských ostrovech. Modus operandi je velmi podobný – využívání vozidel, chladných bodných nástrojů, a podobně.

Lidovky.cz: Myslíte, že by znázorňování explicitních záběrů usměrnily například přísnější etické kodexy?

Ono je to do určité míry na zodpovědnosti samotných jednotlivých médií. Asi nemá smysl vytvářet zákonné normy pro to, co by mělo či nemělo být zobrazováno. To již hraničí s nějakou cenzurou, to asi není záhodno. Média sama by ale měla být zodpovědná. Stejně jako se britská televize BBC rozhodla nezobrazovat explicitní formu násilí (popravy Islámského státu), je to jistě něco, co by bylo vhodné dodržovat. Pro bulvární tisk a bulvární televize je toto ale obrovským lákadlem. Na to si spousta lidí klikne.

Lidovky.cz: Když jste říkal, že je důležité zmínit, že útoky způsobují britští občané, domníváte se, že takové informace v médiích chybí? Ovlivňuje tato informace vývoj událostí?

Nedokážu říct, zdali tady existuje přímá příčinná souvislost. Samozřejmě nějaký základní informační tok tam je vždy potřeba. Důležité je říct, že došlo k útoku, kdo byl pachatelem, pakliže je to vhodné vypustit na veřejnost, popřípadě jaké měl cíle, jestli s někým spolupracuje. Ale více se „babrat“ v tom, jakého byl původu, jestli byl nebo nebyl britským občanem, to není pro veřejnost až tak důležité. Klíčové je to naopak pro stát a bezpečnostní složky. Nemusíme se bavit jenom o muslimech, může se to týkat jakékoli komunity, i samotných britských občanů. Řekněme, že i těch úplně původních, jak ukázal poslední útok, který podle svědků provedl „velký bílý muž“. To znamená, že to je úplně jiný scénář, než na co jsme zvyklí doposud.

Lidovky.cz: Nestal se tak pondělní scénář u muslimské mešity právě proto, že lidé špatně rozeznají rozdíl mezi muslimem a radikálním muslimem, popřípadě Britem, který po několik generací na území již žije a uprchlíkem, který nově přišel? Právě proto možná přišla jakási hrozivá odplata mířená obecně na muslimy.

Zatím je brzy spekulovat nad konkrétními motivy a cíli člověka, který útok provedl. Nicméně byl zachycen naživu, takže budou probíhat další výslechy a velmi pravděpodobně dojde k nějakému vysvětlení. To, co se stalo, je celkem předvídatelný a logický způsob toho, co se v samotné Velké Británie děje v několika posledních letech. Je celkem logické, že v momentě, kdy široká veřejnost cítí, že existuje nějaký bezpečnostní problém, který vláda daného státu není schopna dlouhodobě řešit, tak se vždycky najdou jedinci, kteří se začnou radikalizovat až extremizovat a začnou „brát spravedlnost do vlastních rukou“. Byť se samozřejmě o žádnou spravedlnost nejedná.

Nicméně reakce ze strany „bílých extremistů“ je očekávatelná a bezpečnostní složky s ní pracují dokonce i v České republice. Je to fenomén, který se vzbudí u většinové populace a se kterým se počítá, že se projeví právě v reakci na rostoucí bezpečnostní hrozbu ze strany náboženských nebo etnických menšin v Evropě.

VIDEO: Řidiče dodávky zadrželi na místě činu přítomní lidé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz: Můžeme teď tedy čekat odvetu z té opačné strany, tedy od těch „velkých bílých mužů“?

Pakliže bude skutečně násilí ze strany etnických nebo náboženských minorit po celé Evropě eskalovat, což se děje poměrně intenzivně, tak velice pravděpodobně dojde k vytvoření spirály násilí a reakce i té druhé strany. Můžeme velice bezpečně očekávat nárůst extremismu právě této strany konfliktu, tedy většinové populace či ze strany toho rozhněvaného bílého muže.

Lidovky.cz: Dalo by se tomu nějakým způsobem zabránit?

Samozřejmě, že dalo. Ale je to běh na dlouhou trať. Především jde o eliminaci toho původního impulsu, který vede k radikalizaci většinové populace. To znamená hlavně zajistit jejich bezpečnost, lépe pracovat s menšinovou komunitou, aby nebyla zdrojem bezpečnostních rizik a problémů. Tím pádem nikdo nebude mít důvod se radikalizovat a útočit.

Lidovky.cz: Tuším, že po každém útoku se muslimská komunita veřejně omlouvala veřejnosti a kriticky se distancovala od činů radikálů. Tento útok je prvním z nich, který je ale mířený na jejich vlastní řady. Budou to i nadále dělat? Budou se i nadále veřejně ospravedlňovat, když se tentokrát oni stali cílem útoků „bílých mužů“?

Skutečně by měli. V momentě, kdy je celá komunita vnímána širokou veřejností jako hrozba. Je nesmírně důležité, aby se ti umírnění a právem mírumilovní muslimové vymezili vůči tomu, co dělají extremisté. A to zvláště z toho důvodu, že právě ti své činy páchají ve jménu jejich vlastního náboženství, popřípadě jejich etnicity. Jinak by hrozilo, že lidé přestanou vnímat rozdíl mezi islámem jakožto mírumilovným náboženstvím a její extremistickou násilnou verzí, která je zdrojem teroristických útoků. A právě muslimská komunita nebo jakákoli jiná etnická komunita je do určité míry zodpovědná za to, jakým způsobem její vlastní členové vystupují vůči té většinové populaci. Oni by měli být především ti, kteří začnou pracovat s vlastními členy do takové míry, aby předešli těmto násilným excesům.

Lidovky.cz: Měli by se i po posledním útoku omluvit muslimské komunitě právě „bílí lidé“, mezi kterými se rovněž její členové radikalizují? Lze udělat také jasný rozdíl mezi mírumilovným bílým Britem a radikálním antimuslimským Britem?

Ono to jde asi špatně. Tady nelze úplně jasně ohraničit tu komunitu. Máme tady většinovou populaci Britů, jejichž političtí reprezentanti již vyjádřili politování nad uplynulým incidentem, který jasně odsoudili. A to je asi vše, co se dá dělat. Pokud máte většinovou populaci, ta je výrazně amorfní oproti malé etnické náboženské skupině. Strašně špatně se to vztahuje na celek.

A stále ještě neznáme samotné motivy pachatele, třeba se ukáže, že ty motivy jsou úplně odlišné, než předpokládáme nyní, že se jedná o psychopatologického jedince, který útočil proto, že mu dělá dobře krev a násilí. Tedy vztáhnout to poté ať už k terorismu nebo většinové populaci je problematické.