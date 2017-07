Polovina čínských boháčů se chce odstěhovat. Kvůli znečištění i školám

Peking Polovina čínských milionářů uvažuje, že se přestěhuje do zahraničí, nejčastěji pak zamíří do Spojených států. Důvodem je především vzdělávání a znečištění životního prostředí v Číně. Vyplývá to z průzkumu mezi lidmi s majetkem od 1,5 milionu dolarů, z něhož čerpal server CNN.

Podle šetření společností Hurun Report a Visas Consulting Group jsou pro čínské boháče cílem číslo jedna USA, zejména Los Angeles, Seattle, San Francisco a New York. Na druhém místě je Kanada a za ní následuje Británie (vloni druhá) a Austrálie.

Z důvodů pro stěhování Číňané uvádějí především vzdělávání a životní prostředí. Až pak následuje oslabení čínské měny. Poslední z důvodů je však stále palčivější, zatímco vloni bylo devalvací jüanu znepokojeno 50 procent milionářů, letos už je to 84 procent.

Na vývoj domácí ekonomiky hledí s optimismem přes 60 procent bohatých Číňanů, ale jen 22 procent z nich si myslí, že Čína si vysoké tempo růstu - ve druhém čtvrtletí meziročně 6,9 procenta - udrží.