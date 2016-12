Polská vánoční reklama dojímá svět, vidělo ji téměř sedm milionů lidí

Krátký spot o starším muži Robertovi, který se začíná v pokročilém věku učit cizí řeči. Ačkoliv by se mohlo zdát, že polská vánoční reklama nemůže mít zdaleka takový dosah, díky angličtině, které se Robert učí, je to tomu právě naopak. Video se během pár dní rozšířilo po celém světě, a všímají si ho i velká zahraniční média jako The Sun, Time nebo El País.

Krátké video o starším polském muži, Robertovi, který si objedná angličtinu pro začátečníky, je nejen příběh propojující téma rodiny, kouzla Vánoc a odhodlání, ale i příběh mnoha vtipných momentů, během kterých Robertova snaha naučit se anglicky ne vždy koresponduje s anglickou gramatikou nebo výslovností.

Video o muži, který se učí nový jazyk proto, aby mohl odcestovat do Londýna a mluvit se svou vnučkou v jejím rodném jazyce vyvolává na internetu řadu emotivních reakcí. Komentáře jako „toto mě opravdu dojalo“ nebo „to je poprvé, co jsem brečel u reklamy“ plní doskuzi pod videem v mnoha jazycích, a často je lidmi titulováno jako nejlepší vánoční reklama tohoto roku.