Putinova cesta k moci začala kompromitujícím pornem, připomíná polský web

V Rusku tehdy panovala žhavá doba plná obav. S mocí se loučil Boris Jelcin a blížící se parlamentní a prezidentské volby slibovaly úplnou porážku lidí seskupených okolo hlavy státu. Tehdejší zdánlivý favorit v klání o post šéfa Kremlu premiér Jevgenij Primakov předpovídal, že zavře kremelské oligarchy do vězení a tvrdě se pustil do hlavního z nich, Borise Berezovského.

A za šéfem vlády stál a přizvukoval mu generální prokurátor Jurij Skuratov, který se chlubil, že má na každého spisy plné diskreditujících informací.

Jelcin se ho chtěl zbavit, ale nemohl najít nikoho, kdo by se této práce ujal. Kremelští úředníci chápali, že situace se může každou chvilku změnit a nechtěli si pálit prsty.

Situace byla tragikomická. Prezident vyhodil svého kancléře, generála Nikolaje Borďužu, ve kterém svého času dokonce viděl svého možného nástupce. „Carevič“ vyletěl za to, že se ukázal jako příliš měkký a nedokázal odstranit ze hry neposlušného generálního prokurátora.

Po této změně do hry vstoupili úplně noví lidé, zvyklí na jiné metody. Odpálili pod Skuratovem opravdovou bombu. Kremelská televize Rossija 1 v nejsledovanějším čase odvysílala více než rok starý videozáznam „trojka v posteli“, v němž se „člověk podobající se generálnímu prokurátorovi“ a představující se svým partnerkám jako „Jura“ oddával sexu se dvěma prostitutkami.

Vypuknul velký skandál. Skuratova obvinili, že přijal úplatek v podobě luxusních sexuálních společnic od známého mafiána.

Kdo vznášel obvinění? Kdo vedl vyšetřování? Vladimir Putin, do té doby v Moskvě prakticky neznámý ředitel (tajné služby) FSB.

Rusové tehdy zhlédli ještě jednu nezapomenutelnou videoscénku. Před kamerami vystoupilo duo v podobě ministra vnitra Sergeje Stěpašina a právě Putina. První si cosi mumlal pod nosem. Druhý energicky, s pohledem upřeným přímo do kamery hřměl a odsuzoval zkorumpovaného a demoralizovaného prokurátora a dožadoval se rozhodného zúčtování. Předvedl Kremlu, Moskvě a světu, že on je ten pravý a že bez zaváhání splní to, co mu nařídili.

Krátce poté, byl Skuratov postaven mimo službu „po dobu vyšetřování“, čili byl fakticky sesazen.

Historka s kompromitujícím pornem byla prvním úderem do řad protivníků Jelcinova tábora. Následovaly další. Výsledkem bylo, že skoro přesně rok po televizní premiéře „trojky v posteli“ byl Putin zvolen ruským prezidentem.