Poslanci míří k přijetí dohody o klimatu, její odmítnutí Trumpem mají někteří za podraz

„S ohledem na budoucí generace je ochrana klimatu a snižování emisí skleníkových plynů naší povinností. Poslanecký klub ČSSD podporuje ratifikaci Pařížské smlouvy,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda klubu Roman Sklenák. Nadcházející schůze sněmovny startuje 27. června, pařížská dohoda přijde na řadu 11. července. A diskuse v tomto bodu by se měly zásadně posunout. „Koaliční poslanci jsou odhodláni dokončit první čtení tohoto tisku,“ upozornil Sklenák.

Schválení pařížské dohody o ochraně klimatu (oficiální název je Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu) v prosinci 2015 předcházelo šest let jednání mezi téměř dvěma stovkami států. Rokování vyústila v závazek světového společenství zkrotit nárůst průměrné světové teploty, připravit se na negativní dopady změny klimatu či nasměrovat finanční toky k podpoře nízkoemisního rozvoje národních ekonomik.

Otřes pro patrně nejsložitěji dojednávanou úmluvu moderní doby znamenalo prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa z počátku června, kdy oznámil, že Spojené státy dokument nebudou respektovat. „Tahle dohoda se méně týká klimatu a více toho, jak získávají ostatní země finanční výhody na úkor Spojených států,“ prohlásil Trump, který tak dostál svému slibu voličům před prezidentskými volbami.

ODS úmluvu přijmout nechce, podle ní dokument neodpovídá na řadu otázek

Trumpův krok rezonoval i mezi českými poslanci. Ačkoliv ho nepovažují za překvapující, někteří amerického prezidenta kvůli němu zkritizovali. A neváhali sáhnout pro silné výrazy. „Donald Trump upřednostnil aktuální zájmy USA před zájmy budoucích generací na Zemi. Tento krok je možná do jisté míry pochopitelný, ale bezesporu je bezohledný,“ poznamenal Sklenák. Podobně reflektoval Trumpovo rozhodnutí i šéf KSČM. „Považuji to za ránu do zad světovému společenství,“ řekl serveru Lidovky.cz Vojtěch Filip.

Pozice pařížské smlouvy na půdě české sněmovny však také není jednoduchá. Její cestu dolní komorou parlamentu provází poměrně velké bolesti. Poprvé k úmluvě poslanci zasedli loni v říjnu. Jenže protože na jednání chyběl ministr průmyslu a obchodu, poslanci debatu přerušili. Jelikož dopad úmluvy na podobu českého průmyslu považovali za natolik zásadní, další projednání podmínili na návrh ODS přítomností šéfa resortu. Kvůli jeho absenci se poslanci na ničem nedohodli ani v prosinci.

Další dvě diskuse zase vyhořely na vystoupeních poslanců ODS, kteří svými příspěvky opakovaně vyčerpali čas pro projednání bodu. Promluvy občanských demokratů ilustrují, že u nich úmluva podporu nenajde. „Tato dohoda určuje na sto let dopředu, že je třeba udržet nárůst globální teploty Země výrazně pod 2 stupni Celsia v porovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Proč zrovna o 2 stupně a proč před průmyslovou revolucí? Proč na sto let? Na tyto otázky nikdo nezná odpověď,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura s tím, že by sněmovna smlouvu přijmout neměla.

S názorem ODS souzní ještě šéf poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. Podle něj by se měla Česká republika inspirovat rozhodnutím Donalda Trumpa a na poli ochrany klimatu hájit národní zájmy. Poslanci Úsvitu na smlouvu hledí skepticky. „Pro naši zemi by ratifikace této smlouvy znamenala v důsledku dramatického snížení skleníkových plynů ekonomické problémy,“ tvrdí Černoch. Současně však má za to, aby si sněmovna postoj k úmluvě ujasnila do konce tohoto volebního období.

Smlouvu ratifikujeme v září, avizuje šéf poslanců ČSSD Sklenák

Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu Smlouva reaguje na globální změny klimatu, jak ji v posledních letech popisují vědci. Klíčovým závazkem je udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí alespoň 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o udržení oteplení do 1,5 °C.

Úmluva má celkem 28 prováděcích článků, v nichž pojmenovává základní cíle, pojmy a zásady ke snižování emisí skleníkových plynů, financování opatření k ochraně klimatu v rozvojových zemích či přizpůsobení se změně klimatu.

Státy EU se rámci úmluvy navíc zavázaly, že sníží emise skleníkových plynů nejméně o 40 % do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Podrobnosti ke smlouvě a její český překlad zde

Zbytek poslaneckých klubů se na podporu úmluvy sjednotil . Z jejich vyjádření lze usuzovat, že mají skutečně vůli dosáhnout ratifikace do konce volebního období. Evidentně si uvědomují, do jaké míry je protahovaná debata takové úmluvy nedůstojná. „V EU jsme mezi dvěma posledními státy, které zatím dohodu neratifikovaly a to je opravdu ostuda,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Podle něj smlouva na české ekonomice žádné šrámy nenechá, vnímá ji přesně opačně. „Dohoda pro nás představuje příležitosti pro obory s vysokou přidanou hodnotou,“ míní.

Podle lidovců celosvětový pařížský závazek představuje možnost podílet se na kvalitě klimatu. Také zdůrazňují odpovědnost, kterou má současná politická reprezentace vůči budoucím generacím. K naplnění této odpovědnosti má právě přispět pařížská dohoda. „Naši planetu máme pouze propůjčenou a musíme ji našim dětem předat v co nejlepším stavu,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola. TOP 09 si pak podobně jako ANO uvědomuje i ekonomický rozměr dohody. „Bude to výborný impuls pro české inovace a průmysl,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf jejich poslanců Michal Kučera.



Skutečná vůle schválit dohodu se však mezi poslanci projeví až ve chvíli, pokud se ODS opět pokusí hlasování oddálit. Koalice je však podle všeho tentokrát připravená. Ačkoliv přijetí úmluvy neočekává hned na červencovém jednání, ratifikace už je prý na obzoru. „Prvnímu čtení budeme věnovat tolik času, kolik bude potřeba. Předpokládám, že ho dokončíme 11. července a smlouva bude ratifikována na poslední schůzi Sněmovny v září,“ uvedl Sklenák.