‚Pošlapali jste ústavu svým komunistickým myšlením,‘ opřel se kardinál Vlk do Zimoly a spol.

Vlk politiky zkritizoval ve svém článku Naše současná normalizace. Podle kardinála se i více než 25 let od „sametové revoluce“ lidé nedokázali vypořádat s minulým režimem. „Po pádu komunismu jsme se s tímto totalitním kriminálním systémem nevypořádali. Po všech těch zločinech jsme je nechali dále ‚působit’,“ uvedl Vlk.



Podle něj je stále běžné nenazývat věci pravými jmény podobně, jako za minulého režimu. „Mnoho z toho, co nám říkali, že je normální, zůstalo dodnes. Například deformovat pravdu, bezostyšně lhát, nenávidět, krást atd.,“ pokračoval v kritice Vlk. Ten také uvedl, že k tomu pomáhá i myšlení a argumentace některých politiků.

Kardinál i přímo označil některé politiky. Poslankyni a předsedkyni klubu KSČM Martu Semelovou označil za stalinistku, navezl se i do předsedy strany Filipa.

Největší kritiku od kardinála slyšel ale hejtman Zimola. „Příkladem normalizace v oblasti práva je hejtman Zimola se svým návrhem zdanit finanční náhrady církve. To je ukázka, jak v současnosti někteří politici bezostyšně komunisticky ‚normalizovaně‘ myslí a pošlapávají ústavu i dnes, tak jak to soudruzi dělali za totality,“ uvedl Vlk, jehož kritice neunikl ani bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Do něj si kardinál rýpl v souvislosti s kauzou „falešné mluvčí“.

Filip: Církev nedodržuje postoje o lásce k bližnímu svému

Šéf komunistů Filip kardinálovu kritiku odmítá. „Kardinál Vlk patrně zapomněl, jakým způsobem v mnoha případech církev majetek nabyla. V současné době, kdy pravice před časem restituce prosadila, si církev v mnohých případech nárokuje pozemky či budovy, které patří obcím a městům a došlo k jejich zvelebení za nemalé náklady,“ uvedl předseda KSČM pro Lidovky.cz.

Ten se také pozastavuje nad tím, že církev požaduje od státu i budovy škol. „Zcela bez skrupulí požaduje i školy a nezajímá se o to, kam budou žáci či studenti přestěhováni. Kromě toho chce církev i umělecká díla, která mají nevyčíslitelnou hodnotu,“ pokračoval v kritice církve i kardinála Filip.

„Mám za to, že zcela nedodržuje postoje o lásce k bližnímu svému, pokoře a pomoci lidem. Spíše se stará o svůj prospěch a zisk bez ohledu na to, komu jaké příkoří způsobí. Jako zvlášť zavrženíhodné považuji žaloby na soukromé osoby, které podle zákona nemohou být povinnými k vydání majetku,“ uzavřel svoji kritiku Filip.

Semelová se ke kritice odmítla vyjádřit. „Výlevy pana Vlka mi nestojí za komentář,“ uvedla v sms zprávě Semelová. Hejtman Zimola se ke kritice ze strany kardinála Vlka nevyjádřil.

Nebylo to poprvé, co se kardinál Vlk vyjádřil k české politické scéně. V říjnu například zkritizoval prezidenta Miloše Zemana, že kšeftaří se státními vyznamenáními, jak informoval server Lidovky.cz.