‚Povinnosti jsem plnil, ale peníze nedostal.‘ Čínská CEFC prý nezaplatila Nedvědovi 15 milionů

PRAHA Bývalý fotbalový reprezentant a současný viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd nedostal zaplaceno od čínské společnosti China Energy Company Limited (CEFC). Odměna asi 600 tisíc eur (15,6 milionů korun) měla být za smlouvu o partnerství na propagaci čínského fotbalu.

Pavel Nedvěd podle svých slov povinnosti splnil, peníze ale neobdržel.



Prezident Miloš Zeman představil Pavla Nedvěda svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi v září 2015, píše server ČT24. Přítomen byl také Jaroslav Tvrdík, šéf evropské centrály čínské společnosti CEFC. Poté podepsal sportovní funkcionář Juventusu Turín s čínskou společností smlouvu o spolupráci.

„Obsahem této smlouvy byla propagace CEFC v Čínské lidové republice včetně dvou návštěv Pavla Nedvěda v Číně,“ řekl České televizi Nedvědův právní zástupce Bronislav Šerák. Dodal, že jedna byla součástí návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně.

V červnu obdržel Tvrdík dopis od Šeráka, kde mu oznámil, že se vymáháním dluhu zabývá. Tvrdík ovšem odmítl neplění dohody ze strany čínské společnosti.

„Máme dvě smlouvy na plnění ze strany Pavla Nedvěda. Z jedné jsme plnili 100 procent a u druhé jsme připraveni poskytnout plnění ve výši 50 procent, protože prostě plnění v celém rozsahu smlouvy nebylo poskytnuto,“ napsal v SMS České televizi Tvrdík. Situaci dál odmítl komentovat. Zdůvodnil to tak, že smluvní vztahy dvou subjektů nemíní veřejně prezentovat.



Nedvědův právník, i on sám, trvají na tom, že žádné peníze od CEFC nedostali. Šerák se má v září s Pavlem Nedvědem domluvit, jestli chce záležitost řešit soudní cestou. Bývalý český reprezentat hodnotí své cesty do Číny pozitivně. „Byl jsem tam dvakrát - jednou s panem prezidentem a pak ještě jednou a bylo to fajn,“ uvedl Nedvěd. Dodal také, že prezentace České republiky je v Číně hodně důležitá.