Pozdní přílet na Kováčův pohřeb? Hrad podcenil časový plán, vyplývá z podrobných dat

Časová souslednost provedení letu CEF 01 Celý let CEF 01 dne 13. 10. 2016 probíhal v souladu s podaným letovým plánem. Letový plán podán na 10:30:00 (v tento okamžik již pilot může a mohl zahájit pojíždění).

– let CEF 01 zahájil pojíždění. 10:35:30 až 10:43:06 – pojíždění letounu na start ze vzletové a přistávací dráhy 06/24 (VPD). Jedná se o vzdálenost 4 200 metrů, kdy byl letoun veden vozidlem Follow me ŘLP ČR, který zajistil hladkou a nepřerušovanou cestu až na VPD. Průměrná rychlost letounu při pojíždění byla 31 km/h; čistá doba pojíždění: 7 minut a 40 vteřin .

– let CEF 01 obdržel povolení ke vzletu. 11:10:50 – let CEF 01 překročil české hranice a vstoupil do vzdušného prostoru Slovenské republiky.

Zdroj: Odbor civilního letectví