Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ze zpoždění nejdřív vinil špatné povětrnostní podmínky, poté obvinil letové dispečery. Kancléř Vratislav Mynář zase poukázal na nezkolaudovanou ranvej, aby Jiří Ovčáček mohl později opět upřít pozornost k počasí.



Co se minulý týden ve čtvrtek stalo? Prezident Miloš Zeman spolu se svým předchůdcem Václavem Klausem dorazili do Bratislavy s několikaminutovým zpožděním a do Rytířského sálu bratislavského hradu se už nedostali. Poklonit prvnímu slovenskému prezidentovi se tak mohli až před hradem při smutečním průvodu, který směřoval k prezidentskému paláci.



Výmluva č.1 - Počasí

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček vysvětloval zprvu zpoždění špatným počasím během letu do Bratislavy. Takový důvod by podle bývalého mluvčího Ladislava Špačka, který pro prezidentskou kancelář pracoval v době prezidentování Václava Havla, obstál i při tak významné události, jakou je státní pohřeb.

„Jestliže se do toho vloží vyšší moc, povětrnostní podmínky, počasí, nebo něco takového, neporadí si s tím nikdo, ani prezident republiky ani britská královna,“ komentoval Špaček pro server Lidovky.cz s tím, že v takovém případě to pořadatelé smutečního obřadu pochopí.

Jenže podle mluvčí bratislavského letiště, Řízení letového provozu (ŘLP) a armády žádné zvláštní meteorologické podmínky nepanovaly (více čtěte ZDE).



Výmluva č. 2 - Neohleduplní dispečeři

Den na to přišel mluvčí Hradu s novým argumentem. Nařknul ŘLP, neboť dalo na Letišti Václava Havla přednost jinému letadlu. „Podle informací, které zatím máme, dalo ŘLP přednost jinému letu. Prezidentský let tak musel čekat na odletové dráze,“ uvedl v pátek Ovčáček. Ještě ve čtvrtek přitom pro Lidovky.cz uvedl, že čas plánovaného a skutečného odletu z Prahy byl v podstatě stejný, tedy v 10:35.

Časová osa odletu prezidentského speciálu.

Čtvrteční a páteční tvrzení, která si zjevně protiřečila, se rozhodl server Lidovky.cz detailně prověřit. Podle letových záznamů prezidentský speciál na letišti nic nezdržovalo, a naopak minimálně dvě letadla přímo z věže ŘLP zdrželo. Tuto skutečnost později potvrdilo ŘLP i sami letoví dispečeři, kteří označili Ovčáčkovo vyjádření za lživé a účelové.

Výmluva č. 3 - Nezkolaudovaná ranvej

Světlo do celého případu se pokusil ve středečním rozhovoru pro radio Impuls vnést také kancléř Vratislav Mynář. „Jsou tam nuance, které se seběhly v jednu dobu v podobě nekolaudačního rozhodnutí nově upravené plochy na Ruzyni 4. Letadlo nemohlo přijet až k terminálu 4, kde by prezident nastupoval. Museli jsme to řešit tak, že musel nejdříve do auta a až následně do letadla,“ uvedl. Otázkou zůstává, o kterém terminálu kancléř skutečně hovořil, neboť pražské letiště v Ruzyni čtvrtým terminálem nedisponuje.

Na dotaz, proč si prezidentská kancelář před odletem nestanovila větší rezervu, Mynář odvětil, že česká delegace neměla na vybranou. „Během hodiny a půl tam byla kumulace několika desítek státníků. To znamená, my si nemůžeme vybírat, tam ty termíny přistání jsou po minutách. Kdybychom si vybírali termín o deset minut dřív nebo později, tím bychom omezovali další účastníky pohřbu.“

Výmluva č. 4 - Protivítr

Ve stejný den promluvil v radiu vedle Mynáře i tiskový mluvčí Ovčáček, který se v pořadu 20 minut Radiožunálu vrátil k počátečnímu tvrzení o počasí. „Když jsem hovořil o povětrnostních podmínkách, bylo to o protivětru. Na tom trvám. Zkombinovalo se několik faktorů. Letěli jsme malým patnáctimístným letadlem, to je samozřejmě citlivější,“ řekl. „Když letíte malým letadlem, tak nemůžete letět v té příslušné letové rychlosti, kterou máte naplánovanou.“



Vítr mezi Prahou a Bratislavou tehdy skutečně vál proti směru plánovaného letu, ovšem pouze rychlostí 10 m/s, tedy 36 km/h. Taková síla by podle matematických propočtů mohla mít za následek maximálně tříminutové zpoždění (více čtěte ZDE)

Vítr během letu Zemanova speciálu do Bratislavy

Podle Ovčáčka za zpoždění mohou tři faktory: „Že se letělo nestandardně z Ruzyně a ne z Kbel, došlo k opožděnému odletu a pak byl protivítr. A ještě se začátek státního pohřbu urychlil.

O incidentu bude v sobotu v Lánech hovořit prezident Miloš Zeman i s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO).