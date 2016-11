Učte se korejsky s učebnicí o vůdci Kimovi, láká cestovka na letní školu do KLDR

Když chcete jet do KLDR, máte několik možností, na co ve svém poznávání zacílit. Některé cestovní kanceláře nabízejí seznámení se severokorejským pivem, jiné se zaměřují na severokorejský sport.



Společnost Tongil Tours, kterou v roce 2013 založili společně Australan, Američan a Nor, ale do svého portfolia zařadila netradiční možnost. Nadšenci mohou strávit léto nahlédnutím do útrob Severokorejské univerzity a naučit se korejsky, ať už jsou začátečníci nebo pokročilí znalci jazyka.

Yuka from Japan and Alice from Australia get their hair done at Changgwang Health Complex in Pyongyang.https://t.co/bihwueiYZY