Právní barometr: Milost pro Kajínka je Zemanův zvrhlý kalkul

Možná již dnes se na svobodě ocitne nejznámější český vězeň Jiří Kajínek, který si odpykával doživotní trest za dvojnásobnou nájemnou vraždu. „Zvážím udělení milosti, protože nejsem zcela přesvědčen o jeho vině, a kromě toho sedí už přes dvacet let. A to je velmi dlouhá doba,“ prohlásil prezident Miloš Zeman v dubnu v Benešově na setkání s občany. Před odletem na návštěvu Číny pak potvrdil, že milost Kajínkovi udělí po svém návratu, ve druhé polovině května.

Právníci oslovení v pravidelné anketě LN sice respektují prezidentovo právo udělit milost jakémukoliv vězni, avšak s rozhodnutím Miloše Zemana propustit z výkonu trestu zrovna Kajínka jich převážná většina nesouhlasí. „Jde o nebezpečnou erozi právního systému. Nejde totiž o milost v klasickém smyslu, tedy o zabránění tvrdostem, vzniklým atypickou situací, ale o přímou polemiku s výroky soudů a zpochybňování jejich autority,“ domnívá se jeden z respondentů, které tradičně ponecháváme v anonymitě. K napravování justičních omylů totiž mají sloužit mimořádné opravné prostředky, zvláště obnova řízení. A ta byla Kajínkovi hned několikrát zamítnuta.

Podobně to vidí tato soudkyně: „Absolutně nesouhlasím s tím, aby byla milost odůvodněna jako oprava špatného rozhodování soudů, ale mohla bych přijmout udělení milosti po třiadvaceti letech vězení jako podmíněné změkčení nelidského trestu doživotí.“

Kajínek for president!

Objevila se i nikoli nevýznamná menšina právníků, kteří s milostí pro Kajínka souhlasí nebo rozhodnutí prezidenta přinejmenším chápou. Třiadvacet let za mřížemi považují za velmi dlouhý trest, navíc s ohledem na to, jak vysoké tresty dostávají jiní vrahové: „Jiní pachatelé vražd byli odsouzeni k mnohem mírnějším trestům a mnozí se po pár letech dávno vrátili zpět do života.“

Zazněl rovněž argument, že byl Kajínkovi sčítán trest, takže přestože si už odseděl 23 let, stále nemůže být podmínečně propuštěn. Navíc je mu už téměř šedesát let a údajně postupně přichází o zrak. „Ten člověk by šanci dostat měl. A to v jeho případě nejde jinak než aktem milosrdenství,“ dodává další z právníků. Jiný respondent má za to, že Kajínek dožije v klidu, a doufá, že se nad jeho kauzou konečně zavře voda: „Hlavně z něho nedělejme hrdinu! Klidně si totiž dovedu představit, že v dnešní bizarní době politického marketingu bez hranic jej některá populistická politická strana postaví jako kandidáta do sněmovních voleb. Oběť justice a policejní zvůle, který se nikdy nevzdal, lupič gentleman! Kajínek for president!“

Vrah neschopný nápravy

Jinak ovšem Miloš Zeman schytal od právníků tvrdou kritiku. Podle některých jde o úhybný manévr zkušeného politika: „Milost nesouvisí s humanitárními argumenty, nýbrž s politickým kalkulem dvojího druhu. Jednak rozbít koncentrovanost mediálního tlaku na řešení vládní krize, z níž jeho postoje vytvářejí krizi ústavní. Jednak posílit svůj vztah k části voličů, pro něž je – z důvodů mně zcela nepochopitelných – Jiří Kajínek hrdinou a bojovníkem proti systému.“

Kalkul směrem ke znovuzvolení v přímé volbě prezidenta v milosti pro Kajínka vidí i tato advokátka: „Je hodně smutné, že si prezident myslí, že udělení milosti pravomocně odsouzenému nájemnému vrahovi je dobrým předvolebním tahem. A ještě smutnější bude, pokud se s tím ztotožní i jeho voliči. Přitom podle Nejvyššího soudu je Kajínkova schopnost resocializace zcela zaniklá vzhledem k chybějícím morálním a etickým normám.“ Tento závěr přitom vycházel z posudků hned několika znalců. „Dávat milost vrahovi jako součást předvolební kampaně je zvrhlost,“ nebere si servítky další z právníků.

Podobný názor má i tento trestní soudce: „Kajínek zjevně ničím nevyléčitelným netrpí, jeho vinu či nevinu prezident nemá šanci zodpovědně posoudit, spis snad tisíckrát prošel soudy všech instancí. Prezident pouze ukazuje: utečte z vězení a ono vás to nakonec dostane ven jako celebritu. Protože nebýt toho útěku, Kajínek je jedním z desítek ničím nevyčnívajících vrahů za mřížemi.“

Právníci se pozastavovali také nad tím, že prezident Zeman opakovaně řekl, že bude dávat milosti jen za zcela výjimečných okolností. Ostatně za první čtyři roky svého mandátu tak činil, omilostnil jen osm lidí, řádově méně než jeho předchůdci Havel a Klaus. „I když nejsou milosti v detailech upraveny právem, současná hlava státu v minulosti definovala veřejně podmínky, za nichž hodlá své výsady použít. Tyto podmínky nejsou v případě pana Kajínka zjevně splněny. Tato milost je nepředvídatelným rozhodnutím, aktem libovůle, ba svévole,“ míní jeden z účastníků ankety.

I proto se mezi právníky objevil názor, že milosti by měly být alespoň kontrasignovány předsedou vlády, ne-li úplně zrušeny.