Právnička trávila svou nadřízenou projímadlem. Soud jí uložil tři roky vězení

„Kdyby obžalovaná doznala jednání, které je minimálně jednou zachyceno na kameře, a litovala by nejen samu sebe, ale i poškozenou, případně by nahradila škodu a omluvila se, pak by bylo možno uvažovat i o jiném trestu než o nepodmíněném, ale to se nestalo. Obžalovaná se zřejmě neumí vcítit do problémů obžalované a myslí více na sebe než na ni,“ konstatovala předsedkyně soudního senátu Vladana Woratschová.



Odsouzená a trávená žena spolu v hlavním městě pracovaly na právním oddělení obvodního ředitelství jedné ze státních organizací. Oběť byla před odchodem na mateřskou dovolenou v nadřízené pozici, kterou po ní následně převzala později obžalovaná právnička. Když se oběť vrátila z mateřské, dostala svou vedoucí funkci zpět.

Následně ji začaly pronásledovat nevysvětlitelné zdravotní problémy - časté průjmy, prudké bolesti břicha, závratě, zvracení, mravenčení v končetinách, výrazná únava a svalová slabost. Obtíže přicházely zpravidla před důležitými soudními nebo jinými jednáními.

Třináctinásobně překročila doporučenou denní dávku

Za zdravotním stavem oběti stál podle rozsudku fakt, že jí podřízená přidávala do pití projímadlo, a to v období od května 2013 do dubna 2016. Trávená žena časem pojala podezření, že s kohoutkovou vodou na pracovišti není něco v pořádku. Svěřila se manželovi a nadřízenému, kteří jí nevěřili. Po požití vody však postihly střevní potíže také je, a ředitel se proto rozhodl instalovat v kanceláři oběti kameru. Záběry po čase zachytily, jak podřízená přimíchává do sklenice laxativum, a to v množství třináctinásobně přesahujícím maximální doporučené dávkování.

Odsouzená k věci nevypovídala, kriminalistům pouze stručně řekla, že čin nespáchala. Podle psycholožky má sklony k manipulativnímu chování a prognóza jejího vývoje není příliš dobrá - žena by totiž mohla v budoucnu řešit obdobnou situaci opět pasivní agresivitou.