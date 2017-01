Dostaň se ze sprch! Úniková hra na téma plynové komory je podle Židovské obce ‚perverzní‘

Hra se měla oficiálně spustit v létě, ale už do pátečního odpoledne si v předprodeji šlo zamluvit termín a mezi 23. a 27. lednem se za akční cenu. Poslední den slevové akce navíc tak spadal na datum, kdy veřejnost tradičně vzpomíná na oběti holokaustu.



Princip hry byl jednoduchý: skupinu 2 až 4 lidí by pořadatel uzavřel v replice místnosti, kde za 2. světové války docházelo k masovému vyhlazování zejména Židů, ale také dalších osob nepohodlných pro nacistický režim. Cílem hry je bylo vcítit se do kůže oběti koncentračního tábora a pomocí luštění různých hádanek a hlavolamů uprchnout z plynové komory. „Víc nechci prozrazovat, lidé by se pak na hru mohli připravit,“ řekl serveru Lidovky.cz Stanislav Pavel, její tvůrce.

Hra s kontroverzním námětem se zejména na Facebooku dočkala silných reakcí. Lidé autorovi připomínají „peklo plynových komor“ a nápad většina považovala za krajně nevhodný. „Tento typ zábavy považujeme za strašný a bezcitný vůči památce mužů, žen a dětí, židovské původu i jiných lidí - včetně Čechů - kteří byli obětmi nacistického Německa v Osvětimi. Žádáme vás, abyste hru okamžitě zrušili,“ napsal do komentářů oficiální účet osvětimského vzpomínkového muzea.

Podle Pavla měla hra vzdělávat. „Je dělaná proto, aby si lidé něco uvědomili,“ vysvětlil. „Je to hlavně pro mládež, co kouká do mobilů, do tabletů, je pořád na Facebooku. Aby si uvědomovala, že se jedná o kus naší historie.“ Toho Pavel chtěl docílit atmosférou hry. Podle něj by si z ní návštěvníci odnesli takové emoce, že by jim posléze nedovolil brát situaci na lehkou váhu.

Teď alespoň dočasně zastavil prodej. „Tato úniková hra měla jeden jediný úkol, a to, aby lid z ní odcházeli s maximálním respektem a úctou k této nedávné historii,“ napsal na webu. „Na druhou stranu je značné množství lidí, kteří si toto uvědomují a pochopitelně tuto hru kritizují. Nakonec jsme se rozhodli celou tuto situaci přehodnotit a předprodej pozastavit,“ odůvodnil dočasné zastavení Pavel. Bude nadále zvažovat, jestli se ke konceptu vrátí.

Pavel sám žádné vazby na oběti holokaustu nemá, ale dle svých slov o jejich utrpení přesto chtěl tímto netradičním způsobem vzdělávat veřejnost.

‚Téměř perverzní‘ a ‚proti obecné slušnosti‘

„Je to naprosto nechutné a samozřejmě s tím zásadně nesouhlasím a budeme vyzývat autory, aby to okamžitě stáhli, protože takový nápad je téměř perverzní,“ řekl Lidovkám.cz Tomáš Kraus z Federace židovských obcí v ČR. „A ani tak u nás, protože u nás je to vcelku samozřejmé, že my, kteří máme řekněme takovou rodinnou anamnézu, tak samozřejmě nám to z podstaty věci vadí, ale myslím si, že je to vůbec i proti obecné slušnosti.“ Kraus se v pátek účastnil pietních akcí u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

O tom, že se poslední den propagační slevové akce sešel s významným svátkem, se tvůrce hry dozvěděl až ve čtvrtek. „Spojené to vůbec není, dozvěděl jsem se to včera. Bohužel je to taková hodně špatná náhoda,“ řekl Pavel. Podle Krause už se naopak jedná „téměř o provokaci“.

S vlnou nevole ale prý Pavel počítal. „Chápeme, že je to šílenost a že se jedná o velice citlivou a čerstvou historii,“ odpověděl Pavel na jeden z facebookových komentářů, který hru kritizuje.

„Vyzkoušeli jsme všechny možnosti, které máme k dohledání, a zatím podle našim informací žádné trestní oznámení podáno nebylo,“ řekla serveru lidovky.cz mluvčí pražské policie na dotaz, zda si na hru již někdo ificiálně stěžoval.

Na podobném principu vznikla úniková hra minulý rok i v Řecku. I zde se hráči měli vcítit do role vězňů, hledat „známky života svých blízkých“ a pokusit se utéct, než se „také promění v prach.“ Poté, co se zdvihla vlna nevole, se autoři ji rozhodli zrušit. Údajně je nenapadlo, že by mohla někoho urazit.