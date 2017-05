Pražský hrad si objednal sarkofág. Uloží do něj dva lidi, zřejmě z vládnoucího rodu Přemyslovců

Již několik dní koluje po českém internetu vyfocená smlouva z online registru smluv, kterou podepsala Správa Pražského hradu s restaurátorem z Prahy Milošem Gavendou za 69 tisíc. Dokument zavazující se k výrobě žulové schránky vyvolal zatím hlavně úsměvné reakce - internetoví uživatelé si totiž brali na paškál prezidenta Miloše Zemana, pro kterého by prý mohl být sarkofág určen.



Skutečný důvod Správy Pražského hradu má však ve skutečnosti historický význam.„Sarkofág bude sloužit k uložení kosterních ostatků, které byly ve 20. století nalezeny při vykopávkách v prostoru bývalého kostela Panny Marie, který stál v místech dnešního průchodu mezi II. a IV. nádvořím,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.

Může jít o knížete Spytihněva

Ostatky údajně patří muži a ženě z přelomu 9. a 10. století. „Podle způsobu pohřbení lze soudit, že šlo o příslušníky nobility, patrně z vládnoucího rodu,“ uvedl dále Šebek. Podle historičky Jany Maříkové-Kubkové z Archeologického ústavu Akademie věd hovoří tradice o Knížeti Spytihněvovi z rodu Přemyslovců, prvorozeném synovi Bořivoji I. a jeho ženě Ludmile.

Ten mimochodem nebyl v době otcovy smrti ještě zletilý, takže Čechy spadaly krátký čas pod přímou vládu velkomoravského Svatopluka. Nástup mladého panovníka z rodu Přemyslovců na knížecí stolec se časově přibližně překrýval se skonem nejslavnějšího panovníka Velké Moravy někdy v roce 894. Poté se rodící český stát odpoutal od Velké Moravy a začal se orientovat na východofranskou říši.



„Je to skutečně tradice, takže to nemůžeme potvrdit, ale ani vyvrátit. Nicméně je to hrob, který byl vložený do starší kamenné hrobky v podzemí. Byl tam vložen spíše na počátku 10. století,“ upřesnila pak informace odbornice zabývající se dlouhodobě Pražským hradem a jeho historií.



Pohřbení u sebe měli cenné šperky. „I z toho, že byly jejich ostatky uloženy doprostřed kostela, kde předtím poblíž stálo mauzoleum, lze usuzovat, že šlo o privilegované místo,“ doplnila Maříková-Kubková.

A nyní se ostatky vrátí na původní místo, což historici považují za důležitou událost. „Významné je to hlavně z toho hlediska, že se ostatky po vyzvednutí vrátí na původní místo. Je to akt, který se neděje příliš často. Zvláště u takto významných osobností bychom na to měli dávat pozor,“ uvedla odbornice. Kostel Panny Marie, kam budou ostatky uloženy, byl nejstarší sakrální křesťanskou stavbou v areálu Pražského hradu.

Hroby Boleslava a jeho manželky

V minulosti se například díky práci historičky, kurátorky a archeoložky Mileny Bravermanové z oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu podařilo uložit ostatky z hrobů označených jako K1 a K2 nalezených pod Svatováclavskou kaplí. Hroby údajně patřily Boleslavovi I. a jeho manželce. „Nyní konečně přikračujeme k dalšímu kroku a vracíme nalezené ostatky zpátky na svoje místo. V předchozích dvou případech to bohužel není možné,“ ocenila plány Hradu Maříková-Kubková.

Žulová kamenná schránku bude měřit na délku 90 centimetrů. Široká bude 70 centimetrů, vysoká pak 35 centimetrů. V ceně zakázky je jednak sestavení sarkofágu, dále instalace, opracování povrchů i uložení kosterních ostatků.