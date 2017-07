Preacher 2. Kazatel se v nové sérii vydává zachránit samotného Boha

Diváky v druhé sezoně čeká mnoho mysteriózního, až zvráceně temného. Bůh totiž zmizel a s ním i světová rovnováha mezi dobrem a zlem, a to znamená jediné, že boj mezi nebem a peklem se tak naplno rozhoří. Ve třinácti dílech se opět představí maloměstský kazatel s nadpřirozenými schopnosti Jesse Custer, jeho ostřílená bývalka Tulip, nejlepší staletý upír Cassidy a tajemná postava, která se představí hned v úvodním díle.



Kazatele s nadpřirozenými schopnostmi Jesseho Custra si zahrál Dominic Cooper, který čerpal zkušenosti z natáčení filmů například po boku Maryl Streep, Keiry Knightley, Colina Firtha, Jamese McAvoye nebo Rebeccy Hall. Že se Custrovi herecky daří, dokazuje i jeho obsazení do celovečerního trháku Warcraft: První střet, který sklidil úspěch po celém světě. Ve fantastické podívané založené na počítačové hře ztvárnil Cooper krále Llanea. Jeho manželku si zahrála umělkyně Ruth Negga, stejná herečka, jaká v seriálu Preacher obsadila roli Jesseho přítelkyně Tulip. Je otázkou, zda za to může opakované obsazení do rolí milenců nebo společný čas strávený na pracovišti. Každopádně mezi Cooprem a Neggou nejspíš přeskakují jiskry nejen na televizních obrazovkách a plátnech kin. Z dřívějška se na Oscara nominovaná Negga zná i s Josephem Gilgunem, který v seriálu hraje krvežíznivého upíra Cassidyho. Potkali se při natáčení dramatické komedie Zmetci.