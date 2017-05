Neuspěli se zákazem Alexandrovců v Česku, teď chystají před koncertem uličku hanby

„Chceme upozornit na propagandistickou složku jejich činnosti. Alexandrovci sloužili za SSSR k propagandě a po krátké přestávce v 90. letech jsou za Putina k propagandě nasazeni znovu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz motiv protestu jeden z jeho organizátorů Otakar van Gemund ze skupiny Kaputin - Demokraté, zastavme Putina. „Sovětská armáda, kterou Alexandrovci velebí, provedla invazi do Československa v roce 1968. Ruská armáda, tedy zřizovatel Alexandrovců, útočí na Ukrajině a podporuje válečné zločiny v Sýrii,“ dodal

Odpůrci putinovského Ruska se sejdou před oběma sobotními koncerty Alexandrovců v pražské Tipsport areně, před níž příchozím plánují připomenout problematickou pověst sboru. Ve svých vystoupeních třeba podporoval ruskou anexi Krymu, mezinárodní společenství ji přitom odsoudilo jako ruskou agresi. „Skupina Kaputin vás zve na protest proti Alexandrovcům. Vytvoříme uličku hanby pro návštěvníky koncertu,“ píše se mimo jiné ve výzvě k protestu na sociální síti Facebook.

Aktivisté se budou chtít proti sboru vymezit transparenty či vlajkami, současně hodlají oslovit i návštěvníky koncertu. Na místo dokonce přivedou několik Ukrajinců a Syřanů. Ti mají představovat ukázku obětí ruské armády, již přitom Alexandrovci reprezentují a opěvují. „Chceme, aby si lidé uvědomili, že pro tyto lidi je představa toho, že se lidé baví na koncertě pořádaného v podstatě ruskou armádou, nepochopitelná,“ vysvětluje van Gemund.

„Alexandrovci nejsou zábava, je to propaganda“

„Polovina mých předků jsou Poláci. Poláci měli s ruskou armádou velmi špatné zkušenosti. Alexandrovci nejsou zábava, je to propaganda,“ prohlásil aktivista Tomasz Peszynski ve videu, které je součástí výzvy návštěvníkům koncertu. Peszynski na podzim 2015 proslul velmi ostrou kritikou prezidenta Miloše Zemana, jehož kvůli společnému vystoupení s islamofobem Martinem Konvičkou na pražském Albertově nazval „zasr... fašistickým hova...“ Za použité vulgarismy se později omluvil.

Pražské koncerty Alexandrovců jsou součástí jarního turné kontroverzního tělesa v Česku, šňůra zahrnuje čtrnáct vystoupení. Sbor už má za sebou koncerty v Ostravě, Brně či Olomouci. Turné organizuje firma Sick Art, o chystané protiakci ví. „Protest nás nebude zajímat do té doby, dokud by někdo z přítomných neohrožoval bezpečí veřejnosti,“ sdělila serveru Lidovky.cz za firmu PR pracovnice Pavlína Kadlecová. „Na každém koncertu máme zajištěnou ochranku bez ohledu na to, zda-li se něco chystá nebo očekává,“ dodala.

Stejní aktivisté se už jednou snažili do turné Alexandrovců zasáhnout. Plánovali jim zarazit vstup do země, dopisem se kvůli tomu obrátili na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Vyzvali ho k odebrání víz členům sboru. „Letos turné Alexandrovců neumožnilo spojenecké Estonsko. Pokud naši spojenci v NATO viděli v Alexandrovcích něco víc než jen hudební těleso a odmítli jim vstup do země, považovali bychom za logické, pokud by české ministerstvo zahraničních věcí zaujalo obdobný postoj,“ napsali mimo jiné v dopise, na nějž upozornil server echo24.cz.

Alexandrovci vízové podmínky neporušili, vysvětlilo ministerstvo

Resort na prosbu aktivistů nereagoval. Serveru Lidovky.cz jen ministerstvo vysvětlilo, že zamezit vstupu sboru do Česka nemohlo. Víza udělují úřady na základě Schengenského vízového kodexu, sbor ho podle resortu přitom ničím neporušil. „Primárně může být důvodem to, že vízum bylo získáno podvodně nebo že podmínky udělení víza nejsou nadále plněny. Politické postoje naopak nejsou zákonným důvodem pro zrušení víza,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz Irena Valentová z tiskového oddělení ministerstva.

Vzkříšení Alexandrovců Aktuální turné Alexandrovců v Česku je prvním poté, co loni koncem roku došlo k letecké katastrofě. Letoun ruského ministerstva obrany spadl do Černého moře, na palubě bylo 92 lidí včetně 64 členů armádního sboru. Neštěstí nikdo nepřežil.

Sbor se tak musel z valné části obnovit, nástupce začala ruská armáda hledat hned v lednu. O místo ve sboru se přihlásilo 2 tisíce uchazečů, uspělo jich jen několik desítek. Naposledy Alexandrovci vystupovali v Česku předloni.



Proti vystoupení Alexandrovců už se ozvala i organizace Romea, ruské těleso totiž na turné doprovází kapela Gipsy 4 Ever (vede jí někdejší frontman slavných Gipsy Kings). Romea v tiskové zprávě kapelu Gipsy 4 Ever vyzvala, aby spolupráci s Alexandrovci zvážila (zde). „Slouží jako propagandistický nástroj putinovského režimu, který se snaží útočit na EU a základní demokratické principy,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel Romey Zdeněk Ryšavý. Současně však uvedl, že nijak neshazuje historické zásluhy souboru.

Alexandrovci vznikli v roce 1928. Soubor pak proslul během druhé světové války, kdy svými vystoupeními podporoval morálku sovětských vojáků. Později se však stal nástrojem sovětské kulturní propagandy podporující její totalitní politiku. Dnes pro změnu reprezentuje politiku ruského autoritáře Vladimira Putina. „Je to zneužití památky bojovníků 2. světové války ve prospěch současných politických cílů,“ poznamenal k tomu pro server Lidovky.cz Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu.