Před nacisty uchránil cennou sbírku. O hrob židovského továrníka se ale Prostějov nestará

PRAHA Prostějov se nestará o rodinnou hrobku proslulého židovského továrníka Bruno Wintera, který mu před svou smrtí za války věnoval drahocennou sbírku. Jde o velkou ostudu. Takovou kritiku adresuje směrem k vedení města tamní nespokojený občan Ivan Čech, který se do boje s úřady pouští již poněkolikáté. Údržbu hrobu si i přesto, že by to podle něj mělo dělat město, vzal na starost sám.

Rodinná hrobka továrníka Bruna Wintera, jehož jméno se pojí s Prostějovem zejména kvůli darování drahocenné sbírky hodin, v židovské části tamního městského hřbitova zůstala ležet ladem. Začal o ni pečovat až nespokojený občan Ivan Čech, otec již známého, nedávno zplnoletněného aktivisty Jakuba Čecha, který též vedl několik sporů s úředníky ze svého rodného města.



75. výročí smrti

Osobnost Bruna Wintera, vášnivého sběratele starožitností, pivovarníka a spoluzakladatele prostějovské továrny na výrobu knoflíků, ovšem není městu neznámá.



Jeho činem se tamní radnice sama chlubí nejen na oficiálních internetových stránkách, kde si v červnu tohoto roku připomněla 75. výročí jeho úmrtí za války. Jménem židovského továrníka se pyšní také místní muzeum, které sbírku hodin dostalo od Wintera za války darem a dodnes ji připomíná návštěvníkům.

Proslulý továrník sbírku totiž hrdinsky zachránil před nacisty. O jeho činu se ale lidé dozvěděli až po pádu komunistického režimu. Sbírka byla tak významná, že si na ni Němci dělali nároky, ale on je předešel a sbírku daroval tehdy městské instituci.

„Před nástupem do transportu na konci června 1942 volil i s manželkou dobrovolnou smrt. V červnu tohoto roku to bylo 75 let. Jeho syn Kurt byl dva dny po smrti rodičů zatčen brněnským gestapem a umučen v koncentračním táboře, druhý syn Hugo byl mechanikem RAF. Válku přežil a život dožil ve Velké Británii,“ připomíná Čech osud rodiny Winterových.

Syn Kurt Winter.

Bruno Winter coby bohatý židovský továrník měl jít se svou manželkou do transportu. Místo toho se ale rozhodli pro společnou sebevraždu. Poté byli pohřbeni v hrobce na židovské části komunálního hřbitova.



Proto se Čech zlobí, že město o hrobku nepečuje a není schopno se alespoň symbolicky odvděčit. Opakovaně proto vedení Prostějova navrhuje, aby město velký hrob převzalo do své péče, podobně jako další hroby dalších významných rodin spojených s Prostějovem zabitých za války.

Zatím však proti rozhodnutí úředníků bojuje marně. A to i přesto, že radnici napsal již řadu dopisů. Poslední adresoval přímo primátorce Aleně Raškové. „Paní primátorko, opakovaně Vám posílám svůj podnět, který jsem už v květnu posílal Radě a kulturní komisi. To je už více než sto dvacet dnů. Tentokráte přímo Vám, protože kategoricky odmítám, aby se k věci vyslovoval náměstek Pavel Smetana (ČSSD), který není ani svým vzděláním, ani svou gescí, ba ani původním povoláním kompetentní v této věci, jediné, co jej do této věci pudí, je jeho fatální vztah k mé osobě,“ stěžuje si Čech. Celý dopis má redakce k dispozici.

Syn Hugo Winter.

Oslovil také prostějovské muzeum a Galerii města Prostějova, zda by nemohli hrob rodiny Winterových upravit. „Odpověď ředitele muzea Daniela Zádrapy mne zaskočila, ale nepřekvapila. Mimo jiné napsal, že je to ‚jinak otázka k zamyšlení do budoucna‘, což v překladu do běžné mluvy znamená ‚někdy příště‘,“ interpretoval pro server Lidovky.cz Čech odpověď.

Zádrapa nechtěl na dotaz sdělený v telefonu reagovat, posléze redakci přislíbil alespoň písemnou odpověď. Tu však do uzávěrky textu neposlal.

Blíže se nechtěla vyjádřit ani prostějovská primátorka Rašková. Odkázala se pouze na dřívější vyjádření jejího náměstka Smetany. „Návrh na to, aby město Prostějov převzalo správu hrobu Bruno Wintera není realizovatelný, a to z jednoho prostého důvodu. Židovský hřbitov na ulici Brněnská je ve vlastnictví Federace židovských obcí, v tomto případě Židovské obce Brno. Správu tohoto hřbitova vykonává společnost Matana, která se stará nejenom o tento prostějovský hřbitov, ale též o všechny ostatní židovské hřbitovy na Moravě,“ napsal Smetana v dopise pro Ivana Čecha.

„Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že město Prostějov nemůže zasahovat do vlastnických práv jiné osoby, a nemůže se tedy starat ani o vámi navrhovaný hrob,“ uvedl dále.

Dodal, že v minulosti na žádost Židovské obce Brno prý město přispělo dotací na opravy vstupní brány a branek na hřbitově, na opravu obřadní síně na tomto hřbitově a také na opravu památníku obětem válek. „Pokud by tedy zástupci Židovské obce Brno nebo společnosti Matana podali žádost o dotaci, budou se orgány města touto žádostí zabývat. Doposud se tak však nestalo,“ napsal Smetana.

Problém s tím, kdo se o rodinnou hrobku stará, ale prohlubuje i vyjádření brněnské židovské obce. Ta totiž o existenci sporu o hrobku, kde je pohřben Bruno Winter, nemá bližší informace.

„V evidenci brněnského židovského hřbitova jméno Bruno Winter není uvedeno, je však možné, že se jedná o některou z možných jazykových mutací, nečitelný nápis a podobně,“ uvedl předseda židovské obce Jáchym Kanarek. Na desce jsou přitom vypsaná jména všech zemřelých členů rodiny Winterových.

Rodinná hrobka rodiny Winterových

Pro Čecha jsou však veškerá vyjádření institucí vlastně nepodstatná. Problém je podle něj totiž mnohem jednodušší. „Když bylo město schopno tak velikou sbírku hodin převzít, je morální povinností se o hrob postarat. Nehledě k náhodě, že od smrti manželů Winterových uplynulo právě 75 let,“ tvrdí. Údržba hrobu podle něj nezasahuje do vlastnických práv majitele pozemku a nezabere mnoho času.



„Kádrování“ dobrodinců

Upozorňuje navíc i na jeden paradox. Město se podle něj totiž stará o hroby jiných významných osobností – například Edwarda Valenty či muzikanta Alfonse Jindry, kteří mají stále žijící potomky.

S odmítavým stanoviskem Rady města Čech nesouhlasí i z jiných důvodů a připodobňuje jej ke „kádrování“ dobrodinců po smrti.

„Je to nechutné, zejména když jde o lidi, kteří v předvečer transportu do Terezína volili dobrovolný odchod ze života. Jejich syn bojoval v RAF, druhý byl za odboj popraven v Mauthausenu. To zřejmě pan Smetana neví. Myslím si, že jde o stále latentní antisemitismus,“ obul se do náměstka primátorky.

Oficiálně navíc oslovil majitele židovského hřbitova, zda něco namítá proti tomu, aby město převzalo do péče hrob donátorů. „Jak jsem předpokládal, vyjádřili se okamžitě a pochopitelně nemají nic proti tomu, aby hrobku rodiny Winterových město udržovalo,“ citoval údajná slova architekta Jaroslava Klenovského, který je pověřen správou hřbitova.

Podle vyjádření samotného správce pro Lidovky.cz je však náhrobek Bruna Wintera v pořádku a jeho údržba nepředstavuje žádný problém, což však odporuje tvrzení Ivana Čecha.