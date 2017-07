Převrat v Doctor Who: slavného mimozemšťana bude poprvé hrát žena

Doctor Who vypráví příběh mimozemského „Doktora“, který cestuje napříč vesmírem a bojuje v zájmu dobra. Postava je však vymyšlená tak, že se každých několik let převtělí, což umožnilo producentům v zásadě nekonečně měnit obsazení role. Vždy se však jednalo o muže.

V průběhu seriálů byli diváci svědky dvanácti převtělení, tedy dvanácti různých mužů. Nyní někteří fanoušci oslavují příchod první ženy. Sama Whittakerová okomentovala novinu slovy „Jako feministka, jako žena, jako herečka a jako lidská bytost je to pro mě naprosto ohromující pocit.“ Dále fanouškům vzkázala, aby se nebáli jejího pohlaví, „protože se jedná o velmi vzrušující dobu a Doctor Who představuje všechno, co je na změně vzrušující.“

Někteří fanoušci však spokojenost nesdílí s argumentem, že Doktor už je ustanoven jako mužská postava.

Seriál je v Británii fenoménem již od roku 1963, kdy byl odvysílán první díl. Seriál pokračoval až do roku 1989, kdy byl přerušen. Opět se začal vysílat v roce 2005.

Jodie Whittakerová je známá především díky své roli v detektivní televizní sérii „Broadchurch“, hrála ale také například po boku Anny Hathawayové v romantickém snímku „One day“.