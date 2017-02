Prezidentem Turkmenistánu se stal potřetí Berdymuhamedov, milovník koní

Komise rovněž zopakovala, že nedělní volby zaznamenaly velmi vysokou účast. Již v neděli po uzavření volebních místností oznámila, že hlasovalo 97,7 procenta voličů.



Výsledky ještě nejsou konečné, protože ústřední volební komisi ještě přicházejí údaje z volebních obvodů, nicméně vítězství Berdymuhamedova je více než jasné. Doposud pro něj podle komise hlasovalo 97,69 procenta zúčastněných voličů.

Berdymuhamedov je v surovinově bohatém Turkmenistánu u moci od roku 2006. Od získání samostatnosti počátkem 90. let se v této bývalé sovětské středoasijské republice konaly prezidentské volby popáté, poprvé ale do boje směly vyslat své kandidáty politické strany. Účast osmi Berdymuhamedových soupeřů je nicméně jen formální, protože všichni fakticky stojí za politikou stávajícího prezidenta.

Berdymuhamedov nastoupil do čela Turkmenistánu jako úřadující prezident v prosinci 2006 po úmrtí prezidenta Saparmurata Nijazova, který vládl středoasijskému Turkmenistánu železnou rukou více než 20 let. V únoru 2007 Berdymuhamedov vyhrál prezidentské volby se ziskem 89,23 procenta hlasů. Všichni kandidáti tehdy byli z jediné povolené politické strany a volebního klání se nesměla účastnit opozice, která byla za Nijazova vytlačena do zahraničí. V únoru 2012 si vítězství zopakoval, když pro něj hlasovalo 97,1 procenta voličů.



Kdo to je?

- Do čela státu nastoupil bývalý zubař Berdymuhamedov jako ne příliš známý vicepremiér a byl považován za nevýrazného a nezkušeného politika. Podle očekávání vládne v podobném duchu jako jeho předchůdce Nijazov, který si v zemi s ohromnými zásobami zemního plynu vybudoval nevídaný kult osobnosti.

- Turkmenistán je i pod vedením současného prezidenta kritizován za systematické porušování lidských práv. V zemi neexistuje opozice a vládnoucí elita ovládá soudy i média. Výbor OSN proti mučení nedávno obvinil režim z mučení a znásilňování vězňů a z politických únosů. Řada odpůrců režimu také končí v psychiatrických léčebnách.

- Berdymuhamedov si také loni změnou ústavy prakticky zajistil doživotní vládnutí. Parlament totiž jednomyslně zrušil věkové omezení prezidentských kandidátů a prodloužil mandát hlavy státu z pěti na sedm let. Na prezidenta dosud nesměly kandidovat osoby starší 70 let, což bylo prakticky jediné omezení, které Berdymuhamedovovi stálo v cestě k neomezenému vládnutí.

- Prezident také v zemi postupně nastolil vlastní kult osobnosti. Složil vlasteneckou píseň, kterou v roce 2015 současně zpívalo více než 4000 lidí, což byl údajně světový rekord. První Berdymuhamedova báseň, která byla okamžitě zhudebněna, ale nebyla jediným literárním počinem turkmenského prezidenta. Napsal 15 knih o koňských dostizích, lékařství a turkmenském umění, které jsou k dostání ve všech knihkupectvích.

- Celou zemi také „zdobí“ obří portréty prezidenta nebo mešity nesoucí jeho jméno. Na centrálním náměstí v metropoli Ašgabatu má i svou sochu, která je vysoká šest metrů a pokrytá 24karátovým zlatem. V roce 2013 mu na narozeninách zpívala americká zpěvačka Jennifer Lopezová, která ale později prohlásila, že by Berdymuhamedovi nikdy nezpívala, kdyby věděla, že se v jeho zemi porušují lidská práva. V Turkmenistánu také byla například zavedena povinná návštěva závodů v parkurovém skákání, což je velký prezidentův koníček.

- Berdymuhamedov (narozen 29. června 1957 v Babarabu v Ahalské oblasti) vystudoval Turkmenský lékařský státní institut a stal se zubařem. Později studoval i v Moskvě a v roce 1992 se vrátil na univerzitu, kde se stal děkanem stomatologické fakulty.

- O tři roky později ho Nijazov jmenoval šéfem stomatologického centra při ministerstvu zdravotnictví a farmaceutického průmyslu. V roce 1997 se stal šéfem tohoto ministerstva, vicepremiérem byl jmenován v roce 2001. Ve funkci ministra zdravotnictví byl pravou rukou Nijazova při reformách, které spočívaly hlavně v uzavírání nemocnic. Úroveň lékařské péče v Turkmenistánu je označována za katastrofickou.

- Je ženatý, má dvě dcery a syna. Podle depeší americké ambasády v Turkmenistánu, které zveřejnil server WikiLeaks, jeho žena žije v Londýně. Podle stejného zdroje má Berdymuhamedov i nemanželskou dceru.