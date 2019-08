Turkmenský prezident žije. Na propagandistickém videu se neohroženě prohání kolem Brány do pekla

Ašchabad (Turkmenistán) Turkmenský prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, který na několik týdnu zmizel z veřejného života, je naživu. Na televizních obrazovkách se totiž objevilo propagandistické video oslavující autoritářského vůdce, na snímku mimo jiné nebojácně jezdí v terénním autě kolem světoznámého přírodního úkazu Brána do pekla.

Berdimuhamedow jezdí na koni, cvičí ve fitku, řídí terénní auto uprostřed pouště. Tak je turkmenský diktátor, který je hlavou státu už od roku 2007, zachycen na propagandistickém videu. Berdimuhamedow se ukazuje podobně jako ruský prezident Vladimir Putin, tedy jako neohrožený všeuměl. Pětadvacetiminutové video bylo odvysíláno v neděli v hlavní televizní relaci státní televize Watan, píše server CNN. Není známo, kdy byl snímek oslavují Berdimuhamedowa natočen.



Nejodvážnější kousek, který údajně Berdimuhamedow na snímku předvádí, je právě jízda v terénním autě kolem nebezpečné Brány do pekla. Na videu prezident sebejistě nastupuje do auta a prohání se skrze poušť Karakum. Dále je prezidentova tvář vidět ještě v záběrech z přední kamery. Avšak když se auto řítí kolem hořlavého kráteru uprostřed pouště, řidičovi není vidět do tváře. Proto nemůže být s jistotou řečeno, že na záběrech u Brány do pekla je skutečně on.

Zvěsti o tom, že turkmenský diktátor je po smrti, se začaly šířit v červenci. Spekulace o jeho smrti byly zveřejněny v ruských médiích poté, co méně známý analytik prohlásil, že mu Berdimuhamedowu smrt potvrdili obchodníci z Turkmenistánu, kteří dle jeho slov „mají známé v bezpečnostních službách“.

Nicméně krátce na to mluvčí turkmenské ambasády v Moskvě popřel tvrzení ruských médií. „Je to absolutní podvod,“ řekl ruské agentuře TASS. Nyní se video snaží ukázat, že vůdce, který pravidelně vystupuje na televizních obrazovkách coby statečný a věhlasný ochránce lidu, je živý.

Ze zubaře vládcem

Berdimuhamedow byl zvolen prezidentem v roce 2017 a původním povoláním je zubař. Ovšem volby, ve kterých získal téměř devadesát procent hlasů, nebyly demokratické. Podle mezinárodní organizace Human Rights Watch dochází v zemi k porušování lidských práv a vláda kontroluje veškeré aspekty veřejného života. „Zahraniční média nemají do země téměř žádný přístup. Náboženské a politické projevy jsou vládou brutálně potrestány a v zemi nejsou povolena žádná nezávislá média,“ tvrdí světová organizace bojující za lidská práva.



Forma Berdimuhamedowovy vlády se dlouhá léta považuje za autoritativní. Berdimuhamedow se v médiích prezentuje jako ochránce lidu a Turkmenistán navenek působí jako prezidentská republika. Turkický stát ve střední Asii má socialistické kořeny. Turkmenistán byl do roku 1991 Turkmenskou sovětskou socialistickou republikou a byl součástí Sovětského svazu.



Brána do pekla je planoucí kráter uprostřed pouště Karakum nedaleko oázy Darvaz. Hoří díky unikajícímu zemnímu plynu, který uvnitř kráteru nevyhasl od roku 1971. Před 19 lety Berdimuhamedow nařídil unik plynu uzavřít, to se ovšem doposud nepodařilo.