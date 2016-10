Podle serveru Seznam.cz odpověděl Dalík na otázku, proč se Nejedlý zajímal o prodej Pandurů: „Myslím, že měl nějakou dohodu s Výbohem, že tam nějak zainteresovaný byl. Protože on se s tím Miro Výbohem opravdu stýkal často a řešili i spoustu jiných věcí,“ sdělil Dalík.

Nejedlý reagoval při konfrontaci odmítavě: „Prosím vás pěkně, řekněte mi, co bych já s tím mohl mít společného? Zbrojní zakázky já nikdy nedělal, prosím pěkně. Jsem zděšen, co se teď objevuje, co on říká,“ opakoval Zemanův poradce během telefonického rozhovoru.



„Je pravda, že Miro Výboha jsem znal. Ale nepoužíval bych slova jako zprostředkoval schůzku nebo dal dohromady,“ připustil nakonec Nejedlý.

„Rozhodně to nebylo cílené nebo účelové kvůli něčemu. Neúčastnil jsem se toho řešení kauzy Pandur ani těch rozhovorů, takže nevidím důvod, proč bych měl něco iniciovat.“ dodal Nejedlý. Zásadně také odmítl existenci jakékoliv dohody s Výbohem, o které mluvil lobbista Dalík.

Marek Dalík byl odsouzený za to, že si řekl o úplatek ve výši půl miliardy korun při zprostředkování prodeje Pandurů. Podle konečného rozsudku však Dalík podváděl, když předstíral, že může ovlivnit státní zakázku na vozy Pandur pro českou armádu.

Až Po vynesení rozsudku osvětlil své jednání Dalík takto: „Obrátil se na mě Jaroslav Veverka s tím, že Pavel Musela, který měl kontrakt s výrobcem pandurů, má problém (...), že když to zařídím, dostanu nějaké peníze,“ řekl Dalík magazínu Neovlivní.