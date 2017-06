Při přestřelce na Floridě zemřelo pět lidí, terorismus to podle policie nebyl

Úřad šerifa prozatím oficiální bilanci střelby neoznámil, uvedl jen, že situace je plně pod kontrolou policie. Incident se odehrál na pracovišti v průmyslové zóně.



Americká média ve svém zpravodajství připomínají, že před takřka rokem se v Orlandu odehrál teroristický útok, který byl nejhorší od atentátů na USA z 11. září 2001. Loni 12. června střelec zabil v orlandském nočním klubu 49 lidí.

Florida shooting survivor called from company bathroom: 'My boss is dead.' https://t.co/J5c26cNOsm #htnow (@Reuters photo) pic.twitter.com/ldciuxP4IW