Primátor Vokřál navrhne pozastavení členství Rusňáka v ANO, Babiš nařídil vyloučení

Předseda hnutí Andrej Babiš nařídil jihomoravské organizaci, aby dala návrh na Rusňákovo vyloučení a vrátila mu jeho sponzorský dar. Vokřál řekl, že ctí presumpci neviny a vrácení daru by zvážil až ve chvíli, kdy se případně prokáže vina podnikatele.



Rusňák je členem organizace Brno-Černovice. Není zastupitelem a nemá politickou funkci. Jeho manželka Petra Rusňáková je radní Brna a byla za Vokřálem na druhém místě kandidátky. Vokřál vyloučil, že by její činnost na radnici souvisela s manželovou podnikatelskou činností, naopak označil její práci za velmi dobrou a nekonfliktní. Podle Vokřála dal Rusňák na kampaň v komunálních volbách v roce 2014 přes milion korun.

Vokřál uvedl, že nemá k případu žádné jiné informace než z médií. Babišův návrh bere na vědomí, přesto chce vyčkat na další dění. „Jsem toho názoru, že bychom měli pozastavit členství do vyřešení celé kauzy. Vycházím z principu presumpce neviny. Měli bychom oficiálně vědět, o jaká obvinění jde, než přikročíme k dalším krokům,“ uvedl Vokřál.

Zároveň by zatím ani nečinil žádné kroky ohledně vrácení finančního daru na volební kampaň. „Je to dar člena hnutí a nevidím tam žádnou příčinnou souvislost. Pan Rusňák byl jedním ze sponzorů, já jsem byl dalším. Museli jsme dohromady poskládat financování. Pokud by se nějaké zásadní provinění prokázalo, může to mít důsledek, že dar vrátíme,“ dodal Vokřál.

Začátkem příštího týdne se sejde krajské předsednictvo, které bude o celé situaci jednat. Krajská předsedkyně Taťána Malá je nyní na pracovní cestě v Číně.

Rozsáhlou kauzou úniků z policejních spisů se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou.