Pro vydání Babiše a Faltýnka budou TOP 09, ODS, KSČM i lidovci. ANO pokyny nemá

PRAHA Většina stran zastoupených ve Sněmovně bude na středečním jednání hlasovat pro vydání předsedy a prvního místopředsedy hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Zástupci stran to v úterý řekli na tiskových konferencích. Poslanci ANO nemají pokyn, jak o vydání hlasovat. Zástupci klubu ale žádost policie označili za nekvalitní a neodůvodněnou.

Policie požádala o vydání Babiše a Faltýnka kvůli financování farmy Čapí hnízdo. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Michala Kučery by v západních zemích oba poslanci kvůli podobnému případu sami odstoupili.



„Žádost policie směřuje na skutky či činy poslanců, které nesouvisejí s výkonem jejich poslaneckého mandátu. V době spáchání těchto skutků totiž oba nebyli poslanci Parlamentu České republiky. A dále je tady argument, že jejich případným vydáním k trestnímu stíhání není nikterak ohroženo fungování Parlamentu nebo Poslanecké sněmovny,“ řekl novinářům Martin Plíšek (TOP 09). Podle něj o vině a nevině musí rozhodnout nezávislé soudy.

„Je vůbec nepředstavitelné, že o tom vůbec musíme hlasovat. V jakékoli jiné západoevropské demokracii by tito dva pánové dávno složili své mandáty a opustili politiku,“ řekl Kučera. Podotkl také, že při projednávání policejní žádosti o vydání čeká od Babiše emotivní výroky, v nichž by mohlo zaznít i napadání ostatních politických stran.

„My jsme se této záležitosti věnovali, budeme jako klub postupovat v souladu s návrhem mandátového a imunitního výboru,“ řekl o postoji KDU-ČSL k policejní žádosti o vydání Babiše s Faltýnkem předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola. Výbor minulý týden vydání obou politiků ke stíhání doporučil. „Předpokládáme, že by to nemuselo být dlouhé, je to spíš technická záležitost. Sněmovna není ani soudní tribunál,“ řekl o očekávaném průběhu středečního jednání.

Podobně se vyjádřil i šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, podle něhož nemůže Sněmovna nahrazovat práci vyšetřovatelů a soudců. „Hlavně, aby byl dán průchod spravedlnosti, byl dán průchod konání orgánů činných v trestním řízení a aby oba pánové měli možnost se očistit,“ řekl. Komunistický klub bude hlasovat pro vydání Babiše a Faltýnka, stejně jako to dělal v jiných podobných případech.

Klub ODS nedal pro poslance závazné doporučení, jak mají hlasovat, podle předsedy klubu Zbyňka Stanjury ale všichni poslanci dali najevo, že budou pro vydání. Stanjura řekl, že v tomto případě není důvod využívat poslaneckou imunitu. Připomněl také, že zástupci ANO v minulosti volali po odstranění imunity. Babiš se nyní podle něj chová podle zásady z knihy Farma zvířat, že „všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější“.

ANO svým poslancům pokyn nedalo

Poslanecký klub hnutí ANO nedal svým členům pokyn, jak mají hlasovat o žádosti policie o vydání předsedy hnutí Andreje Babiše a předsedy klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Faltýnek to po jednání klubu řekl novinářům. Poslanci ANO přítomní na tiskové konferenci ale označili policejní žádost za nekvalitní a neodůvodněnou, jejím cílem je podle nich ovlivnit říjnové volby do Sněmovny.



Faltýnek řekl, že při středečním jednání Sněmovny se on i Babiš budou snažit sdělit své argumenty, které podle nich policie v žádosti o vydání zamlčela. Očekává dlouhou diskusi, poslanci ANO se o svém postoji rozhodnou až po ní.

Poslanec Matěj Fichtner, který ANO zastupuje v mandátovém a imunitním výboru, uvedl, že měl možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu. Na základě toho je přesvědčen, že žádost o vydání nemá ve spisu oporu, proto ji považuje za neodůvodněnou.

Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Vyšetřování se týká získání padesátimilionové dotace pro vznik farmy Čapí hnízdo na Benešovsku. Babiš a Faltýnek vyšetřování označují za účelovou snahu poškodit ANO před volbami.

Pokud oba politici obhájí v říjnových volbách své mandáty, bude muset o jejich vydání rozhodnout Sněmovna znovu.