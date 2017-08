Zdražil lék na AIDS o 5000 procent, teď nejnenáviděnější muž USA může skončit za mřížemi

WASHINGTON/PRAHA Je to již déle než dva roky, co si Martin Shkreli vysloužil titul „nejnenáviděnějšího muže USA“ mezi americkými internetovými uživateli. To, že mu v současnosti hrozí až dvacetileté vězení, tak mezi mnohými lidmi vyvolalo škodolibou radost. Co přesně k této veřejné nenávisti vedlo, se dá shrnout do několika bodů.

Čtyřiatřicetiletý Shkreli byl obviněn, že podvedl investory ve svých investičních fondech a okrádal svoji bývalou farmaceutickou firmu Retrophin, aby financemi z této firmy vyplatil investorům zpět peníze.

Porotci ho před týdnem shledali vinným ve třech z osmi bodů obžaloby, v pěti ho osvobodili. Obviněn byl z podvodů s cennými papíry, ze spiknutí za účelem spáchání podvodů s cennými papíry a ze spiknutí za účelem spáchání finančního podvodu za využití informační technologie. Hrozí mu až dvacetileté vězení.

Mezi americkou internetovou populací byl ale již před roky odsouzen k tomu, že je „sviňák“, píše server wired.com a poskytuje několik více i méně závažných důvodů.

1. Zdražení „léku na AIDS“ o 5000 procent

V únoru 2015 Shkreli začal se svojí firmou skupovat práva na prodávání léků. Bylo potom na něm, za jakou cenu je prodá, hlavním kritériem byl ale zisk. V srpnu 2015 skoupil práva na prodávání Daraprimu, léku, který se prodával od roku 1953 a vypršel mu patent. Daraprim je lék proti infekcím a je také často předepisován HIV pozitivním pacientům proti toxoplazmóze.

Shkreli jeho cenu zvýšil o 5000 procent. Cena se tak posunula z 13,5 dolaru (zhruba 300 korun) na 750 dolarů za tabletu (téměř 17 tisíc korun). Současně ale taková praxe není výjimečná. Mezi americkou veřejností pravděpodobně vzbudil největší odpor fakt, že se lék používá i u pacientů s AIDS.



Sám Shkreli tento krok vysvětlil slovy: „Jsem kapitalista, to je bez debat. Chci vybudovat velkou farmaceutickou společnost, úspěšnou farmaceutickou společnost, ziskovou farmaceutickou společnost.“ Podle Shkreliho je Daraprim okrajový lék. Zvýšení jeho ceny znamenal zisk pro jeho tehdejší firmu, současně ale tento zisk dle jeho slov směřoval - oproti ostatním farmaceutickým společnostem - do výzkumu a zvýšení ceny reálně pocítily jen velké řetězce, které léky skupují.

V současnosti Shkreli již Turing Pharmaceuticals nevede, cena se ale nesnížila.

2. „Trolling Bernieho“

Během prezidentské kampaně Bernieho Sanderse se dle kritiků Shkreli dopustil prvního významného „trollingu“ svojí kariéry.



Shkreli tehdy daroval Sandersovi 2 700 dolarů na jeho kampaň. Sanders tento dar odmítl a přeposlal ho na účet jedné nemocnice. Samotný Shkreli to na svém Twitteru okomentoval: „Bernie Sanders mě tak rozzuřil, že by mohl praštit do zdi!!“

3. Shkreliho Twitter

Twitterový účet Martina Shkreliho byl ale počátkem letošního roku zrušen. Předtím ho čtyřiatřicetiletý podnikatel často používal pro kritiku novinářů a verbální napadání novinářek.

Důvodem pro zrušení jeho účtu byl stalking na internetu. Cílem se stala blogerka Lauren Duca, kterou pozval na večírek, což odmítla. Shkreli si poté na účet pověsil Photoshopem upravené fotografie, kde je s blogerkou na gauči.

Následovala stížnost blogerky na stalkingu a zrušení Shkreliho účtu. Podle Shkreliho by jí bývalo „prospělo, kdyby byla trochu chytřejší a méně hysterická“.

4. Zabrání Šao-linu

V roce 2015 Shkreli za dva miliony dolarů (zhruba 45 milionů korun) koupil nejdražší hudební album všech dob. Jednalo se o jediné vydání alba Once Upon a Time in Shaolin od hip-hopového uskupení Wu-Tang Clan - nikdo kromě „nejnenáviděnějšího muže USA“ nemá možnost si album poslechnout. Sám Shkreli dle svých slov neměl žádný „urgentní plán si album pustit“.