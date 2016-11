Podnikatel Makowski se do problémů dostal poté, co server Lidovky.cz upozornil na provozování neexistujícího hotelu Woodstone. Makowski kromě tohoto zařízení provozoval ještě dva hotely ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku a v obci Herálec na Vysočině. Oba hotely nesplňovaly nabízené služby a problémem jsou i reklamace, kdy nespokojení zákazníci čekají na své peníze i několik měsíců. Pobyty ve všech třech hotelech nabízel slevový portál Kouzelný děda, který provozuje Alena Makowská, matka podnikatele Makowského.

Lidovky.cz: Jak hotel fungoval poté, co ho převzal pan Makowski?

Ze začátku normálně, já jsem v Herálci byla od otevření hotelu v březnu. Vše fungovalo normálně do konce srpna. Lidé byli spokojeni a pan Makowski tam moc nejezdil. Od září to tam začal vést a ke konci už jsem tam zůstala jen já.

Hotel byl ke konci už v rozkladu. Stávalo se, že kuchaři platili maso ze svého, jelikož dodavatelé chtěli hotovost a tu my u sebe neměli. Takže aby kuchař měl z čeho vařit, platil suroviny ze svého. Proplacení účtenek se nedočkali.

Lidovky.cz: Takže kromě vás tam nebyl žádný jiný personál?



V kuchyni si nechali ke konci jenom mě. Úklid a provoz hotelu si pan Makowski obstarával sám.

Lidovky.cz: Zdůvodnil nějak, proč k tomuto kroku přistoupil?

Řekl mi, že potřebuje ušetřit, aby mohl vše zaplatit. Zaměstnance, brigádníky i dodavatele, kteří přestali hotel zásobovat.

Lidovky.cz: Jak se to projevilo na fungování hotelu?

Lidé začali odjíždět a samozřejmě reklamovat pobyty, když zjistili, že nedostanou ani masáž. Pár se jich tam sice rozhodlo zůstat, ale byl to jen zlomek.

Lidovky.cz: Pan Makowski tvrdil, že problém byl s majitelem hotelu. Jako příklad uvedl nefunkční bojler. Je to tak?

To byla výmluva, aby lidé neodjížděli tak moc naštvaní. Teplá voda byla až do konce provozu hotelu zajištěna.

Lidovky.cz: Jaká je vaše současná situace po uzavření hotelu?

Pan Makowski mi dluží výplatu za srpen, září a říjen. I když je hotel zavřený, tak já jsem zůstala zaměstnancem. Proto jsem zažádala o okamžité ukončení pracovního poměru, protože se mnou nikdo nekomunikoval, a tak jsem nemohla podepsat výpověď. Oni vědí, že to potřebuju, abych se mohla nahlásit na úřad práce nebo si zajistit novou práci. Nemůžu čekat, až se smilují a zaplatí mi. Také nám neplatil sociální pojištění, což jsem se dozvěděla až na úřadu práce.

Lidovky.cz: Kolika kolegům pan Makowski ještě neposlal výplatu?

Vím o 6 lidech. Dluží nám výplatu za dva měsíce. Bavíme se o částkách kolem 40 nebo 50 tisících za člověka. Mě osobně dluží téměř 40 tisíc, a to jsem levnější zaměstnanec. Jak jsou na tom pokojské a brigádníci nevím.

Lidovky.cz: Zvažujete trestní oznámení?

Nevím. Nejsem si jistá, jestli mi to k něčemu bude.

Lidovky.cz: Jste nyní s panem Makowskim v kontaktu?

Ne, nikdo se mnou nekomunikuje, telefony mi nezvedá, na emaily neodpovídá. Nekomunikuje se mnou ani jeho společník a dokonce už ani jejich účetní.

Jsem matka samoživitelka a drží mě doma bez koruny už dost dlouho, slibovali mi, že mi to zaplatí. Jsem takový jejich vězeň. Já ho jen prosím, aby mi poslal mé peníze, abych mohla začít normálně žít.