Putin dýchá na záda Brežněvovi. Za 231 dní bude druhým nejdéle vládnoucím ruským politikem

MOSKVA/PRAHA 6570 dní. Přesně tak dlouho strávil ve vedení Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv. Je tak po Josifu Stalinovi druhým nejdéle vládnoucím ruským politikem. Pomyslná stříbrná medaile mu však zřejmě nevydrží dlouho. Vladimír Putin se totiž této metě rychle blíží. Ten třetího května příštího roku Brežněva v této statistice překoná.

Ke čtrnáctému září tohoto roku řídí Vladimír Putin Rusko už dlouhých 6339 dní. Řadí ho to zatím na třetí místo, když ho v tomto údaji překonávají jen sovětští vůdci Brežněv a Stalin. Příští rok v květnu se pak Putin přes Brežněva přehoupne a může začít stíhat Stalina.

Vladimír Putin nastoupil do funkce 7. května roku 2000 a s jednou výjimkou, kdy si na čtyři roky „odskočil“ do premiérského křesla, vládne Rusku dodnes. Právě i období, kdy v Kremlu zasedl současný premiér Dmitrij Medveděv, je do výpočtů započítané, neboť se má obecně za to, že v tomto období Vladimír Putin stále držel otěže moci v rukou.

Až Putin odsune Brežněva na třetí místo, bude ho čekat ještě hodně starostí, bude-li chtít překonat jedničku v této statistice - Josifa Stalina. Ten totiž v čele Sovětského svazu stál téměř nedostižných 11 154 dní. Putin je tedy jen lehce za polovinou a aby legendárního Stalina překonal, musel by u moci vydržet do 20.listopadu 2030.

Ačkoli se to zdá jako nedostižná meta, není to zcela vyloučené. Další prezidentské volby se konají v březnu 2018. A vzhledem k tomu, že Rusové za úřadování Vladimíra Putina prodloužili prezidentský mandát na šest let, stačily by Putinovi k překonání Stalina jen další dvě období.



K tomu, aby se mu to podařilo bude ale muset Putin zabrzdit vzestup jeho kritiků, kterým se například v nedávných komunálních volbách povedlo Putinovu strany v některých moskevských obvodech zcela rozdrtit. Přesto se vyhlídky na změnu situace v Rusku nijak nelepší a Vladimir Putin si udržuje v průzkumech, i díky roztříštěné opozici, suverénní náskok.