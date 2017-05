Putinův předvolební zvěrokruh. V novém politbyru mu radí dvanáct nejvěrnějších

„Je to Caesar,“ napsal o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi komentátor ruského listu The New Times Ivan Davydov, který získal informace o tom, jak to dnes chodí v Kremlu, přímo od lidí z prezidentské administrativy. Jak se blíží prezidentské volby, které se mají konat v březnu příštího roku a měly by být Putinovy poslední, pokud hodlá respektovat ústavu, roste nervozita hlavy státu i jeho suity. Občanské protesty vyjadřující nespokojenost se současným ruským režimem atmosféru v nejvyšších patrech ruské politiky ještě zneklidnily. Jsou povolávány nové kádry, které mají zajistit Putinovi přesvědčivé vítězství, důstojnou účast voličů i setrvalé příjmy mocenského klanu.

O anexích rozhoduje sám

Podle profesora politologie na Moskevské státní univerzitě historika Valerije Soloveje všechna klíčová rozhodnutí nakonec Putin činí sám. „Dokonce ani blízcí přátelé nemohou prezidenta vždy ovlivnit,“ vysvětluje expert. Tvrdí také, že přijímání rozhodnutí na nejvyšší úrovni nemá v současnosti žádná pravidla. „Například rozhodnutí o anexi Krymu se ne účastnila oficiálně uznávaná politická elita státu. Přítomen byl pouze šéf Bezpečnostní rady Ruska Nikolaj Patrušev.“

Podle Soloveje existuje něco, co lze nazvat nejužším kruhem – soukromým Putinovým politbyrem, což mohou být přátelé a neformální poradci. „Často ale právě tito lidé zásadně ovlivňují ekonomickou, ale i politickou strategii Ruska,“ tvrdí.

Putinův předvolební zvěrokruh.

Jindy převáží tlak důstojníků tajných služeb, kterých je kolem Putina velké množství. A právě když se rozhodovalo, jakým způsobem a zda zasáhnout na Ukrajině, tajné služby přehlasovaly byznys, který přemlouval Putina nepostupovat tak, aby došlo k roztržce se Západem a izolaci země.

Na vnitropolitické scéně však nyní jde hlavně o úspěch v prezidentských volbách. Formuje se zatím neoficiální předvolební štáb. Různé skupiny, které se zhruba dělí na křídlo silové, politické, technické a podnikatelské, se snaží prosadit, aby případný úspěch, se kterým se počítá, byl připsán k dobru právě jim a aby včas zaujaly nejvýhodnější startovní pozice.

To je příklad, jak se v Kremlu přijímají nejdůležitější kádrová řešení – vzhledem k tomu, že parlament nemá ani poradní hlas a systém stran vlastně neexistuje, rozhoduje o všem Putin s přihlédnutím ke svým rádcům. Ovšem pokaždé se věci odehrávají jinak, předpovědět nelze prakticky nic.

Vrchol ruské mocenské pyramidy je i pro zkušené kremlology nepřehledný. „S kým se náš prezident radí a radí-li se vůbec, než se rozhodne anektovat cizí území nebo poslat armádu za moře – o tom se jen dohadujeme,“ říká Davydov. Nejen on pokládá současný stav, kdy nejvyšší vedení Ruska připomíná od občanů zcela izolovaný mafiánský klan, za nepřípustný. Společné pro podsvětí i Kreml je například to, že politbyro se nikdy neschází v plné sestavě. Vůdce jedná s jeho členy raději odděleně.

Nejpozoruhodnější na celé věci je, že takový způsob vládnutí zvolil prezident Putin hned na začátku své politické kariéry. Původní Putinova suita byla často v tisku nazývána kooperativem Ozero (chatové družstvo založené Putinem a jeho přáteli v roce 1996, které se později stalo kádrovou rezervou prezidentské administrativy). Podle expertů z holdingu Minchenko Consulting ale z původního Ozera v Kremlu zbyli jen jedinci. Zároveň je již minulostí někdejší přehledné rozdělení kremelské elity na ekonomy a důstojníky silových resortů. Je zřejmé, že v druhé polovině roku 2016 se začalo formovat nové kremelské politbyro.

Klany a podklany

Nově se do elitního klubu „blízkých k tělu“, jak se Putinovým vyvoleným říká, dostal například Sergej Kirijenko, zástupce hlavy prezidentské administrativy, a od srpna 2016 jeho šéf Anton Vajno, o kterém dříve nebylo slyšet. Oba mají své podklany, které je prosazují na funkci premiéra místo stávajícího Dmitrije Medveděva.

Prudce roste i vliv generálplukovníka ve výslužbě a šéfa státní korporace Rostěch Sergeje Čemezova a ředitele banky Rossija Jurije Kovalčuka. Mezi stálice Putinova nebe, jak prezidentův štáb nazývají ruští novináři, patří jeho mluvčí Dmitrij Peskov. Vyznačuje se schopností manipulovat novináři i uvádět na pravou míru některé Putinovy nekorektní výroky.

Ani ti nejbližší a nejoblíbenější si ale nemohou být jisti, že budou i příště pozváni na důležité schůzky s účastí prezidenta. Nejhůře je na tom ten, kdo byl zván v minulosti, a nyní mezi pozvanými chybí. To je krajně špatné znamení.