Rakousko začalo stavět základy protiuprchlického plotu na hranici s Maďarskem

Rakouští dělníci začínají stavět zeď na hranicích s Maďarskem. | foto: Reuters

VÍDEŇ Rakousko začalo budovat základy, na kterých by mohl být rychle vztyčen plot pro zastavení migrantů, kteří by do země přicházeli z Maďarska. V úterý o tom informovala agentura Reuters. Země ale zatím stále nerozhodla, zda nakonec ke stavbě plotu přistoupí.

Základy pro plot vznikají u města Nickelsdorf podél zhruba 1,8 kilometru dlouhého úseku rakousko-maďarské hranice. Dělníci zapouštějí do země kolmé trubky, takzvané zemní kotvy, na kterých by bylo možné rychle vztyčit nadzemní tyče plotu.

Uprchlický tábor na Lesbu hoří, běženci se po ostrově rozutekli V místech, kde vznikají základy pro plot, loni na podzim přicházely do Rakouska stovky tisíc migrantů, kteří do střední Evropy přišli po takzvané balkánské cestě a z nichž velká část směřovala dál do Německa. Vídeň, která se zpočátku stavěla k příchodu uprchlíků vstřícně, za poslední rok změnila svůj postoj a nyní podporuje uzavření hranic na balkánské cestě a jejich přísnější ochranu. V Rakousku loni požádalo o azyl zhruba 90 tisíc lidí. Pro letošní rok země určila horní hranici 37500 žadatelů o azyl, nad kterou už nebude nikoho přijímat. Do konce srpna podalo žádost 26400 lidí a podle úřadů zatím nelze odhadnout, zda se maximální počet do konce roku naplní nebo ne.