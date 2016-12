Rakovina či záchvaty kvůli bižuterii? Tu závadnou jen tak neodhalíte, tvrdí odborník

V zdravotně závadné bižutelrii se z těžkých kovů v nadlimitní míře objevují nejčastěji nikl, olovo a kadmium. Povolené limity mnohdy překračují až tisícinásobně. Způsobit přitom mohou rakovinu, genetické mutace či vážné kožní problémy, varuje v rozhovoru pro server Lidovky.cz Lukáš Kůs, vedoucí oddělení České inspekce životního prostředí, které se kontrolou bižuterie zabývá.

Lidovky.cz: Co výrobce k používání těchto kovů v takové míře vede? Přináší jim to nějaké výhody?

Domníváme se, že jde o ekonomickou úsporu kvalitnějších materiálů. Nemáme to ale přímo ověřené, protože výrobci takové bižuterie jsou nejčastěji z východní Asie a k nám se dostávají většinou prostřednictvím zahraničních e-shopů.

Lidovky.cz: V čem jsou pro lidské tělo nebezpečné?

Nikl způsobuje nepříjemné podráždění kůže, u hodně senzitivních jedinců jsou popsány i případy astmatických záchvatů. Olovo může mít vážné a nenávratné účinky na nervovou soustavu, ovlivňuje ale také mozkový vývoj u dětí či vývoj plodu. Kadmium je známý jako karcinogen a genotoxická látka, která se kumuluje v lidském těle, například v játrech a ledvinách. Ta může způsobit nežádoucí mutace.

Kontroly inspekce ČIŽP provedla od počátku letošního roku do konce listopadu kontrolu 237 bižuterních výrobků .

. U 43 výrobků (tedy 17 procent) zjistila, že obsahovaly více těžkých kovů, než je dovoleno.

než je dovoleno. Šesti dodavatelům nebezpečné bižuterie uložila pokuty v celkové výši 215 tisíc korun.

Například jeden typ náušnic ve tvaru sovy obsahoval až 91 procent kadmia . V tomto případě byla povolená hodnota překročena až 9100krát .

. V tomto případě byla povolená hodnota . Inspekci při odhalování nově napomáhá speciální rentgenový spektometr , díky němuž inspektoři zjistí obsah těžkých kovů během několika vteřin přímo ve skladech distributorů.

, díky němuž inspektoři zjistí obsah těžkých kovů během několika vteřin přímo ve skladech distributorů. Jestliže spektometr ukáže nadlimitní množství těžkých kovů, výrobek je následně otestován v akreditované laboratoři.

Dojde-li k potvrzení nebezpečnosti výrobku, s dodavatelem je zahájeno správní řízení. Kromě zaplacení pokuty a stažení výrobku z prodeje, jej musí odevzdat i k ekologické likvidaci.

Lidovky.cz: Vyskytují se v nějakých barvách ty nadlimitní hodnoty častěji? Dá se to specifikovat?

To bohužel nelze konkretizovat, právě v tom bižuterie představuje nebezpečí. Nedá se říct, že pokud to bude mít takový odstín, je s tím problém, a naopak. Je potřeba se spoléhat na ověřené řetězce prodejců.

Lidovky.cz: Má zákazník vůbec šanci takový výrobek při nákupu odhalit?

Domnívám se, že nikoliv.

Lidovky.cz: Jak tomu tedy předejít?

Víme, že problémy se vyskytují především u tržnic a u neověřených prodejců, tam to riziko stoupá. Je tak skutečně potřeba dávat pozor, aby si zákazníci kupovali zboží v ověřených řetězcích.

Fotografie bižuterie, v níž byly při kontrole nalezeny překročené limity kadmia. Lukáš Kůs na snímku uprostřed.

Lidovky.cz: Jsou prodejci povinni své zboží na přítomnost těžkých kovů kontrolovat?

Kontrolovat nikoliv, ale jsou zodpovědní za to, že když jej sem dovezou, tak splňuje evropské předpisy. Závisí to i na jejich dodavatelských vztazích, u koho si šperky objednají, aby pak případné problémy hradil ten, u koho si zboží z třetí země přebrali.

Lidovky.cz: Může si zákazník svůj výrobek po koupi nějakým způsobem překontrolovat?

Zákazník může dát šperk na rozbor do akreditované laboratoře, případně na screeningové (monitorovací – pozn. red.) měření do komerčních laboratořích. Pak bych doporučoval, aby se podíval na internet, jaké komerční laboratoře tuto možnost nabízí. Za obě varianty ale musí zaplatit.

Lidovky.cz: Kolik takový rozbor stojí?

Vše se odvíjí se od množství. Předtím, než jsme si pořídili vlastní přístroj, jsme do laboratoří předávali velké množství a cena se pohybovala řádově kolem dvou set korun za screening. U akreditovaných laboratoří pak kolem tisíce korun. Screeningová metoda má navíc tu výhodu, že během ní nedojde ke zničení předmětu, kdežto u akreditovaných rozborů je potřeba předmět různě upravit, aby bylo možné přesně zjistit stanovený obsah.

Díky spektometru inspektoři zjistí obsah těžkých kovů během několika vteřin přímo ve skladech distributorů.

Lidovky.cz: Co může zákazník při koupit nebezpečné bižuterie udělat? Má právo na reklamaci?

Může ji odevzdat tomu, kdo ji prodal a ten by ji měl následně stáhnout z prodeje.

Lidovky.cz: Upozorňují vás zákazníci na takové výrobky?

Existuje celá řada možností, na jejichž základě probíhají kontroly. Provádíme je jak na základě podnětů od veřejnosti, například od někoho, kdo měl při nošení šperků problémy, tak v rámci systému Rapex. To je informační systém pro varování před nebezpečnými výrobky, který u nás spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. V současné době ale probíhají kontroly i v rámci projektu Evropské chemické agentury REACH-EN-FORCE, který se zaměřuje na plnění povinností dodavatelů a omezené látky.

Máte zkušenosti s nebezpečnou bižuterií? Způsobila vám zdravotní komplikace? Popište nám svou zkušenost na e-mail: robert.sattler@lidovky.cz.

Lidovky.cz: Kde jinde kromě bižuterie se ještě těžké kovy nacházejí?

Problém s těžkými kovy může být u barev či různých barviv v předmětech. Často zjišťujeme i obsah rtuti v bateriích.