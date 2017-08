Reakce na mě jsou rasistické a sexistické, míní bývalý zaměstnanec Googlu

WASHINGTON/PRAHA Z neznámého softwarového inženýra se prakticky přes noc stal jeden z nejdiskutovanějších lidí na internetu. A přesto, že pro řadu zástupců liberálních, lidskoprávně orientovaný skupiny je jasným padouchem, našel si i obdivovatele: americká pravice z něj na svých serverech udělala svého nejnovějšího mučedníka.

James Damore zřejmě ví, kde je jeho publikum, protože po kontroverzním vyhazovu z Googlu za analýzu, ve které tvrdí, že ženy nejsou biologicky rovnocenně vybaveny a proto jich v technologickém prostředí není tolik, se poprvé neotevřel tradičním americkým médiím s liberálním sklonem - namísto toho zamířil na YouTube, kde prostor nacházejí i alternativní zdroje.



Poté, co si vyměnil několik emailů s listy jako The New York Times či The Guardian, své první komplexní vyjádření věnoval dvěma pravicovým YouTuberům, Stefanu Molyneuxovi a Jordanovi Petersonovi. S oběma novináři udělal pětačtyřicetiminutové rozhovory, ve kterých popsal své pocity.

Molyneux je Kanaďan narozený v Irsku a často hovoří o tématech jako anarcho-kapitalismus, politika, rasa, multikulturalismus a anti-feminismus. Server Politico ho popsal jako ultrapravicového a televizní stanice CNN jako „jednu z největších hvězd ultrapravice na YouTube.“

Peterson kromě své youtubové kariéry učí na Torontské univerzitě, kde se soustředí na psychologii náboženství a ideologií obecně. Do hledáčku médií se dostal svou kritikou kanadského zákona z roku 2016, ve kterém Trudeauova vláda přidala genderovou identitu jakožto jednu z věcí, které chrání listina základních lidských práv a svobod.

Google nadržuje liberálům, tvrdí Damore

V dokumentu Damore argumentuje biologickými rozdíly mezi muži a ženami jakožto možným důvodem, proč mezi jsou technici Googlu z 80 % muži.



Jde o názor, který je v americkém prostředí často považován za téměř výhradně pravicový, a Damore je přesvědčený, že negativní reakce na jeho dokument ukazuje, že tyto názorové proudy jsou v tamním prostředí diskriminované. „Rozhodně si myslím, že lidé v Sillicon Valley, co nejsou moc velcí levičáci, se schovávají, bojí se ukázat své názory, říkají věci, kterým nevěří, protože se bojí reakcí,“ řekl Damore.



Google a další firmy jako Apple či Uber jsou v posledních letech stále více kritizované za to, že upozaďují ženské zaměstnankyně a nedávají jim rovné příležitosti. Firmě tato kritika škodí na pověsti: a právě její snaha si u liberálů „polepšit“ zřejmě stojí na začátku dokumentu, kvůli kterému Damore nakonec přišel o zaměstnání.



Přednáška o diverzitě

„Šel jsem na přednášku o diverzitě od Googlu. Nebylo to nahrávané, celé to bylo ututlané, a v nějakých navrhovaných plánech byla spousta věcí, se kterými jsem nesouhlasil,“ popisuje Damore začátky své kritizované analýzy. „Mluvil jsem o tom s několika lidmi na místě, ale bylo to samé zostuzování. ‚Ne, to nemůžeš říkat, to je sexistické‘ a ‚To nemůžeš udělat‘,“ říkali mu prý kolegové.



Podle Damora v jejich argumentech byla „spousta pokrytectví“, tak se rozhodl pro psaný dokument, ve kterém chtěl předložit své hypotézy. „Dokonce jsem i naznačil, jaké reakce to může vyvolat, všechno to politicky korektní umlčování - a přesně to se stalo,“ komentuje Damore.



Interní sdílení dokumentu prý vyvolalo jen racionální diskuzi. Pak se dokument dostal na internet, podle Damora zřejmě skrz třetí stranu, a následovaly „explozivní“ reakce.



Damore také tvrdí, že když někdo dokument bez jeho svolení zveřejnil, došlo k úpravám jeho podoby. Řada médií ho prý okleštila o důležité zdroje a grafy, bez kterých ztrácel legitimitu.



Čelím rasistickým a sexistickým útokům, tvrdí Damore

Reakce se podle Damora různí. Svým odpůrcům ale vyčítá to, že se s ním nepouštějí do dialogu. „Na veřejnosti je hodně negativních reakcí, zajímavé je, že přímo mě jich napíše jen hodně málo. Chtějí jenom poslat signál svému okolí, ‚podívejte se, jsem skvělý člověk, sdílím vaše hodnoty, tenhle člověk je zlý‘,“ stěžuje si Damore.



„Ale nechtějí nějak debatovat, říct mi, proč se mýlím, nebo jenom konfrontovat mé názory. Naproti tomu se ke mě dostala spousta podpory, což se mi stalo i přímo v Googlu, než se ten dokument dostal ven.“



Podivil se i množství útoků, které prý zjevně cílí na jeho pohlaví a rasu. „Je překvapivé množství útoků, co byly jen na mou rasu a pohlaví, což je přesně to, čemu se těmihle věcmi chceme vyhnout, ne? Chceme se vyhnout tomu klasifikovat lidi jen skrz jejich skupinovou identitu. To je rasismus. To je sexismus.“



Ženám v technologii se prý dá pomoci jinak

Přesto, že se stal oblíbencem pravicových serverů – jako například Breitbart News známým zejména kvůli napojení na hlavního stratéga Bílého domu Steva Bannona – Damore sám sebe považuje za „klasického liberála“, jak tvrdí i ve svém dokumentu. Google si ho do svých řad vybral poté, co ukončil magisterské studium na Harvardu.

Svůj pohled na biologické rozdíly mezi muži a ženami údajně opřel o fakta a média jeho vyjádření okleštila o kontext. Svou analýzu přirovnal k výšce: to, že bude například větší počet mužů, kteří „dorostli“ nad 180 centimetrů neznamená, že neexistují ženy, které taky mohou být vysoké. Podobně má prý menší počet žen potenciál excelovat v technologickém oboru.



„Nemluvím o individuálních lidech, nesnažím se žádného člověka degradovat pouze na jeho skupinovou identitu. Jenom říkám, že když se podíváme na populační distribuci určitých rysů, tak různé skupiny mají různou distribuci rysů. Je to jako, když řeknu, že muži mají jinak distribuovanou výšku než ženy,“ říká Damore. „Jenom tvrdím, že tohle možná vysvětlí rozdíly v jejich počtu - proč je jich v Googlu méně. A i preference kariérních cílů - jeden je více orientovaný na materiálno, jeden na lidi. Učitelka versus kódování. To je otázka prenatálního testosteronu.“



Lepší prostředí v technologickém prostředí Damore prý vidí jinde. Společnosti by podle něj měli přijmout a uvědomit si rozdíly mezi muži a ženami a pracovat s nimi. Ženy jsou podle něj například lepší v týmové práci, proces přijímání nových zaměstnanců se ale soustředí prakticky pouze na jednotlivce. „Takže pokud jim Google a další společnosti chtějí pomoci, měly by například přeorientovat i to, jak se dívají na pracovní kandidáty a posuzovat i to, jak by by pracovali v týmu, což je také důležité,“ tvrdí Damore.