RECENZE: Zima konečně po šesti letech přišla. Hra o trůny je úlitbou pro všechny

U nových sezón seriálů bývá pravidlem, a Hra o trůny v tomto případě není žádnou výjimkou, že první díl musí chytit a dokázat, že má dílo stále ještě potřebnou šťávu a schopnost přinášet něco nového. První epizoda s názvem Dračí kámen (Dragonstone) s chytáním diváků nečeká ani minutu a hned navazuje přesně tak, kde předchozí série skončila.

Západozemí (Westeros) se sice zbavilo několika hrozeb (a klíčových postav, jak je u Hry o trůny, k nelibosti některých fanoušků, zyvkem), ale ty hned nahradily nové. Zima konečně po šesti letech do seriálu přišla a je jasné, že nová série se bude točit hlavně okolo nemrtvé hrozby Bílých chodců (White Walkers). Hned v první scéně se divák s Aryou Starkovou (Maisie Williamsová) vrátí do Dvojčat (The Twins), kde má dívka nevyřízené účty s rodinou Freyů. Těžko si lze přát poutavější začátek - Arya není žádný troškař a její pomsta je rychlá, masivní a devastující.

První díl se snaží dějově srovnat snad všechny příběhové linie kromě těch, které se odehrávají v Dorne a na Železných ostrovech (Iron Isles) sourozencům Greyjoyovým. Nadto seriál přihodí příběh z pohledu Lyanny Mormontové, mladičké hlavy rodu Mormontů, která si v minulé sérii získala diváky svou drzostí a odvahou. Nejde o víceméně o žádné podstatné části děje. Seriál se jen ujišťuje o tom, zda se divák ještě vyzná ve věcech z předchozích dílů. Dočkáme se překvapivě i nezvykle lidské stránky Ohaře (Rory McCann), který svým viděním dost možná předznamenal konkrétní zápletku zbývajících dílů. Ale znovu, seriál (I George R. R. Martin ve svých knížkách) se často odvolává na to, že svět Hry o trůny není černobílý. Když už to vypadalo, že charakter Ohaře může (po jeho pomstychtivém řádění minulou sezónu) zabřednout do nezajímavé šedivé zóny, ukázali scenáristi fanouškům že postava umí mít i citlivou povahu, když na to přijde.

Daenerys (Emilia Clarková) je zpět na rodné hroudě. Její procházka po Dračím kameni (rodové sídlo rodu Targaryenů, které v prvních sériích používal jako základnu Stannis Baratheon). Když přejíždí prsty po vykládaných stolech a mramorových zdech, je jasné, že do Západozemí přišel nový pořádek. Předpokládám, že nejzapálenějším fanouškům v tuto chvíli nadšením explodovala hlava.



A to přesně první epizoda je, úlitbou pro všechny, kteří mají na zdech svých pokojíčků plakáty svých oblíbených hrdinů, nebo si přísahu Noční hlídky odříkávají před spaním. Je to kus poctivé filmařiny (aby ne při rozpočtu určitě přesahujícím deset milionů dolarů na díl), který výborně poslouží jako ozdobený vánoční stromeček pro dárky, které přinesou zbylé díly. I tak se ale člověk nemůže zbavit dojmu, že se seriál utápí ve svém vlastním megalomanství. To je patrné hlavně v porovnání s prvními sériemi, které Hru o trůny ustanovily jako milník televizní zábavy.



První série byly leckdy pomalé, plné intrik a plíživé politiky. Působily tak skromným dojmem, kde měla násilná úmrtí o to větší dopad, protože šlo o úplnou změnu tempa. Nová série (soudě podle prvního dílu) je znovu bombasticky výpravná a dostává postavy přesně do pozic, kde je fanoušci na sociálních sítích ještě před premiérou chtěli mít. Když už v minulé sérii poněkud vynuceně oživili filmaři Jona Snowa (Kit Harrington), bylo jasné, že se role prohodily. V prvních sériích se štábu dařilo diváky uhranout a dostat přesně tam, kde si je přáli mít. Teď je to patrně naopak.