RECENZE: Jan Tleskač v podání Lubomíra Typlta žije. A je v Praze

PRAHA Samá kola a portréty –těmito slovy by se dala charakterizovat výstava Lubomíra Typlta v pražské DSC Gallery. Obě témata v sobě skrývají daleko větší potenciál, než by se mohlo na první pohled zdát.

Absolvent českých vysokých uměleckých škol a Kunstakademie v Düsseldorfu Lubomír Typlt přichází s další vlnou své invence, jejíž originalita návštěvníkům přinese řadu vizuálních zážitků. Expozice v pražské DSC Gallery sestává z několika rozměrných obrazů a jednoho výrazného objektu složeného z devíti kol protnutých rozevřenými červenými deštníky. Název 370° kruhu výstava dostala podle jednoho z textů, který umělec napsal pro hiphopovou skupinu WWW.

Znalci malířské produkce Lubomíra Typlta (*1975) si mohou počet stupňů vysvětlit jako vyjádření obratu o něž zdánlivě otočil směr své tvorby. I tady by byl úsudek povrchní a unáhlený. Typlt sice vystavuje svoje nejsoučasnější díla, namalovaná a vytvořená v posledních měsících, avšak vzrostlá z předchozích malířských i životních zkušeností.

Lubomír Typlt. RGB, 2017, olej na plátně, 180x240 cm.

Vstříc nejisté budoucnosti

Kurátor výstavy Karel Srp chtěl, podle svých slov, představit „posunutého Typlta“, na což čekal několik let. Zdůrazňuje, že důvodem nebyla touha po okamžitém náhodném výstřelku, ale očekávání symbiózy a syntézy všech dosavadních Typltových poloh obohacených o další, ještě neprezentovaný, umělcův vývoj. Kurátorův záměr doložit veškeré atributy dlouhodobé umělcovy práce ve všech ohledech tak, aby diváka pohltily všechny podoby jeho malby, se stala pro Typlta výzvou. Během posledních let se změnila jeho proslulá figurální malba i objektová tvorba ve svých stěžejních expresivních i konstruktivních pólech, které jako by se nenásilně převrátily ve svůj opak.

K sérii nynějších obrazů s námětem kola se Typlt inspiroval svým posledním objektem, jenž se mu stal jakýmsi výchozím modelem, primárním zdrojem představivosti. Výraznou proměnou prošly i figurální obličeje, které náhle jakoby byly naplněny očekáváním neznámého, zmizel z nich pověstný „typltovský“ dvojznačný výraz oscilující mezi úsměvem a šklebem. Stojící mladíci se obracejí vstříc nejisté budoucnosti, tvář jim někdy zastře fialový stín, jež jejich skupiny pohlcuje. Tím Typlt zcela správně připomenul svoji zručnost ve figurální malbě, avšak posunutou zejména o další možnost vyjádřit duševní pochody barvou.

Kdo si pamatuje Typltovy chlapecké obličeje v kombinaci modré a červené vystihující celé škály výrazů, najde stupňující se proměnu jak ve tvarovém vyjádření, tak v ostřejší, odosobněnější barevné soustavě. Výrazným novým prvkem je vstup černé linie, která dodává obličejům jasněji dané kontury a spolu s obměněnou barevností i další objevené možnosti pro vizáže a gesta (obrazy Parlament nebo Portrét chlapce).

Na jiných rozměrných plátnech nacházíme vznášející se tzv. deštníkokola, ze kterých buď sálá světlo obklopené modrým či černým pozadím nebo je nadnáší hutné široké tahy expresívní barvy, které navozují stejně dobře poklidnou výletní náladu jako dramatickou atmosféru téměř vzlétajícího stroje.

Hejno netopýrů v galerii

Autor říká, že deštníky začal malovat po té, co viděl, jak je dívkám bere vítr z rukou, i zde je možné hledat původ některých dravých odstínů, které divákovi asociují bouřlivé chvíle, vzplanutí, či boj s přírodou i se sebou samým. Ke každému z bicyklů si divák může přimyslet jiného cyklistu aniž by chyběl pekelný jezdec.

Extrémně působivým dílem je jediný, avšak velký podivný objekt sestavený z deštníkokol, nazvaný Convoy, smontovaný z devíti bicyklů a osmnácti červených paraplat. Visí ze stropu jako hejno obřích netopýrů. Deštníkokola, aniž tomu možná autor chtěl, navozují myšlenku pokroku. Jako se pohádkový pan Tau vznášel s deštníkem v ruce, tak lidstvo postoupilo od kola k létání, a tak i, obrazně řečeno, stoupá Lubomír Typlt do svého tvůrčího nebe.

Výstava 370° kruhu bude otevřena do 19. září. Od 7. září pak bude k vidění v Galerii U Betlémská kaple ještě přehlídka Typltových prací na papíře od roku 1996 do současnosti. I v tomto případě by mělo jít o jisté „novum“. Autor tvrdí, že většinu z nich zatím veřejnost neměla možnost vidět.