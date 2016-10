Kdyby se každým koncertem The Cure nebavili, asi by neměnili večer co večer program svých show. A to nikoli jen co do pořadí písniček. Zhruba tak třetina programu se vždy liší. Klade se důraz na jiné album, vybírají se i jiné raritní kousky, kterými jsou písničky z řadových alb, případně ze singlů prokládány. Praha se tak dočkala například písně Burn z filmu Vrána nebo Step Into the Light, která není zatím na žádném oficiálním nosiči a je tedy zřejmě nová.

Právě tato skladba otevírala po hodině a půl základní koncertní části a několikaminutové pauze, během níž se O2 Arena otřásala aplausem v základech, první přídavkový set. Ty byly nakonec celkem tři a obsáhly čtrnáct písní. Což byl na českých pódiích přídavek bezprecedentní, kam paměť sahá. A soudě podle reakcí po definitivně poslední písni a stručném rozloučení Roberta Smithe v češtině, rozvášnění fanoušci by se rozhodně ještě dalšímu pokračování nebránili.

The Cure, Praha, O2 Arena, 22. 10. 2016 (Robert Smith)

Pokud člověk zase tak zarytým fandou The Cure není, byť je má - jako snad každý, kdo aktivně poslouchal hudbu už v 80. a 90. letech - ve svém hudebním backgroundu neodmyslitelně obsaženy, možná už od začátku třetí hodiny koukal na hodinky. Zvlášť při poměrně dlouhých instrumentálních intrech i outrech, ve kterých se často nic moc hudebně neděje.

To by samo o sobě nebylo na závadu, i takové plochy mohou být pěkná hudba a z nahrávek víme, že The Cure s nimi pracovat umějí. Jenomže živé podání je přece jen věc trochu jiná a navíc (ba dokonce zejména), zvuk v hale byl dost daleko od dokonalosti a v mnohých pasážích se nástroje slévaly v beztvarou kouli.

Což bylo škoda z více důvodů, jedním z hlavních byla často příliš utopená hra kytaristy Reevese Gabrelse, velmi zajímavé hudební osobnosti, jež je členem The Cure od roku 2012. Nyní šedesátiletý Američan je totiž jedním z nejzajímavějších kytaristů své generace a dlouholetým spolupracovníkem Davida Bowieho z deváté dekády minulého století.

The Cure, Praha, O2 Arena, 22. 10. 2016 (Reeves Gabrels)

The Cure jsou ovšem ve stavbě svých sáhodlouhých koncertů zkušení a tak vědí, jak udržet pozornost a i vlažnějšího posluchače napínat. Naprosto spolehlivým trikem například je, že tři ze svých největších hitů si schovali až do třetího přídavku, kdy Friday I ́m in Love, Boys Don ́t Cry a Close to Me zazněly vzápětí po sobě a atmosféru vygradovaly na maximum.



Což samozřejmě neznamená, že by v předchozím programu nezněly hity. Byť byl rozjezd trochu pomalejší, první výrazná písnička přišla s třetí A Night Like This, a In Between Days na pátém místě v pořadí byla první, jejíž tóny hala uvítala potleskem. Což se opakovalo i při mnoha dalších písních typu Pictures of You nebo Lullaby. Nejvíce ve svém programu The Cure tentokrát vytěžili album Wish z roku 1992. Zatím poslední, už osm let stará řadovka 4:13 Dream, kupodivu poskytla jeden jediný song - Sleep When I’m Dead.

The Cure do Prahy přivezli přesně to, co se od nich očekávalo. Nic víc, nic méně. Neztratili punc jedné z nejdůležitějších a také nejosobitějších kapel své doby. Ačkoli už se blíží do důchodového věku a úzkostlivě se vyhýbají záběrům svých tváří na velkoplošných obrazovkách, jako vlastní karikatury rozhodně nepůsobí.