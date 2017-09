RECENZE: Nejsledovanější. Točení videí je kratochvilná hra s ohněm

Ve čtvrtek vstoupí do kin dokument Jiřího Sádka Nejsledovanější. Divákům nad třicet let se pokusí vysvětlit, kdo jsou to youtubeři a proč je zejména děti tolik milují.

Kovy, Pedro, A Cup of Style, Gabrielle Hecl a Shopaholic Nicol jsou v českém on-line světě pojmy: jejich videa sledují pravidelně statisíce fanoušků, kteří jim visí na rtech, obdivují je a chtějí být jako oni. Přesto je drtivá část populace naopak vůbec nezná nebo má o nich zkreslenou představu. Dokument Nejsledovanější, který je určen jak příznivcům youtuberů, tak těm, kdo o nich dosud třeba ani neslyšeli, má dobrou šanci tuto propast překlenout. Je totiž zábavný, ale ne povrchní a nestraní ani jedné z generací, které se (možná jen dočasně) rozešly v pojetí audiovizuální zábavy. Nevydává se za youtubery proto, aby je zesměšnil, ale také nepodléhá jejich kouzlu natolik, aby je prezentoval nekriticky.

„Youtubeři nejsou bohové, ale na druhou stranu ani ďáblové. Jsou to normální lidé, kteří se stali hvězdami bez napojení na klasický showbyznys,“ uvádí režisér Jiří Sádek, který před časem zaujal svým hraným debutem Polednice. „Stali se hrdiny našich dětí a my si toho ani nevšimli, protože jde o tak nový fenomén, že je složité ho uchopit z jakékoli strany – jak o nich psát v novinách, kolik berou peněz, je pro děti škodlivé nebo prospěšné sledovat youtubery, má to nějakou hodnotu? Proto jsme se do tématu youtuberů pustili – abychom na ty otázky odpověděli a posunuli se v tématu dál.“

Utajená revoluce

Youtubering je nepochybně svého druhu revoluce: volně přístupná a podomácku vyráběná videa dokázala dát v určitém segmentu publika na frak obsahu vytvářenému za velké peníze televizními korporacemi. Řeč je samozřejmě o sledovanosti, nikoli o kvalitě – ale není to ani tak jednoduché, že by videa youtuberů byla vždy horší nebo plytčí než televizní pořady.

Rozptyl v kvalitě, stylu a tématech je u úspěšných youtuberů značně široký, což dobře dokumentuje i výběr protagonistů v Sádkově filmu. Vedle módních blogerek sester Ehrenbergových (A Cup of Style) nebo Nikoly Čechové alias Shopaholic Nicol, se kterými je mladým uživatelkám a uživatelům internetu zkrátka tak nějak dobře, ať dělají cokoliv, je tu i zřetelný komediální talent s přesahem ke společenským a politickým komentářům v podání Karla Kováře alias Kovyho. Mozaiku doplňují konzervatoristka Gabriela Heclová, pro niž je (či spíše bylo) natáčení videí jakýmsi alternativním doplňkem k její profesní přípravě a Pedro čili Petr Florián, který už nějaký ten pátek hraje videohry a spousta diváků mu při tom ráda kouká přes rameno.



Snímek Nejsledovanější dává značný prostor i publiku youtuberů – z velké části jsou to děti, pro něž jsou vtipný Kovy nebo „vystajlovaná“ Shopaholic Nicol generační idoly se vším všudy, tedy iv tom ohledu, že rodičovská generace jimi vesměs opovrhuje. Argumenty, jimiž mladí obdivovatelé své vzory obhajují, jsou často úsměvné, nechybí mezi nimi ale třeba i celkem pozoruhodný fakt, že jedna z youtuberek je inženýrka a většina ostatních studuje na vysoké škole.

Rychlost, s jakou se fenomén youtuberství vyvíjí, umožnila Nejsledovanějším zachytit takřka v přímém přenosu jeho proměnu. Hrdinové se z pokojíčků přesouvají do komfortnějších prostor ak profesionálnějším způsobům tvorby, mnozí z nich také už dokážou svůj produkt slušně zhodnotit (opět podle své povahy a zaměření). Z nadšenecké zábavy se pomalu stává instituce, která neuniká pozornosti korporací. S popularitou přichází moc i pocit zodpovědnosti. A také úděl celebrit, na který lidé, jimž někdy ještě ani nebylo dvacet, evidentně nebyli připravení a náhle se potýkají s problémem, jak si navzdory slávě uchránit soukromí. Na konci dokumentu zaznívá dokonce silné rozčarování ze stavu české youtuberské scény: revoluce se možná posunula do své úpadkové fáze dřív, než si jí někteří z nás vůbec všimli...