RECENZE: Personal Shopper. Plodné míchání žánrů

Jak snímek Personal Shopper, jenž vznikl částečně v české koprodukci, polarizuje diváky, bylo patrné už loni na festivalu v Cannes, kde měl film premiéru. Na jedné straně se z novinářské projekce ozývalo hlasité bučení, na druhé straně diváci na slavnostním uvedení tleskali vestoje, a film si dokonce odnesl cenu za nejlepší režii, kterou mu udělila festivalová porota. Podobně rozdílné názory můžeme zaregistrovat i u nás. Například na Česko-slovenské filmové databázi, kam diváci vkládají své postřehy, má snímek 59 procent a objevují se na ní jak kladné, tak výrazně negativní komentáře.

Výtkou, která se často opakuje, je to, jak Assayas míchá žánry a jak toto jeho počínání působí rozpačitě a neobratně. Snímek se pohybuje na poli thrilleru, občas se vyjeví duchařský horor, až se příběh promění v existenciální drama. Možná někoho napadne, že tato kombinace může působit zvláštně, ale v konečném výsledku už to tak nevypadá. A nutno poznamenat, že všechny žánry, které francouzský tvůrce k sobě spojuje, nejsou do filmu uměle naroubovány, naopak mají důležitou funkci, a to takovou, že slouží výhradně příběhu a nejsou zde pojaté jako laciná atrakce.

Žánry jako cesty

Hrdinkou snímku je Maureen (Kristen Stewartová), jež se v Paříži živí jako osobní nákupčí. Její práce spočívá v tom, že obstarává módní doplňky pro známou osobnost Kyru (Nora von Waldstättenová). Přestože se může zdát, že Maureen má skvělé zaměstnání, není v něm tak úplně spokojena. Do toho se navíc musí vypořádat s bratrovou smrtí, s hledáním sebe sama a také osamělostí, již v Paříži plně zakouší.

Tato témata se snaží Olivier Assayas ozvláštnit právě tím propojením několika žánrů. Thriller či nastolený duchařský rámec tu fungují jako cesty, po nichž se pomalu vydáváme a zároveň blížíme k hrdinčině nitru. Tato strategie tak nezůstává pouze u budování napětí, znepokojivé atmosféry nebo mysteriózních prvků, ale směřuje ještě dál – k tomu, abychom hlavní hrdinku lépe poznali a abychom byli současně svědky jejího sebepoznání.

Není duch jako duch

Co se dvaašedesátiletému režisérovi dále daří, je, jak nakládá s moderními technologiemi, do jakého vztahu je dává a co z toho ve finále vychází. Maureen je neustále obklopena výdobytky moderní společnosti a je na nich závislá. Mnohokrát ji spatříme, jak se její komunikace odehrává prostřednictvím mobilního telefonu (jak formou volání, tak textových zpráv) či notebooku (rozhovory s přítelem, jenž pracuje v dalekém Ománu), což pocity odcizení a osamělosti jenom podtrhuje. Občas dochází k bizarním obrazům, jako když se Maureen nachází v přírodě, v uších má sluchátka as někým hovoří. A právě duchařský rámec, který Assayas používá, najednou dostává zcela nový význam.

Příznačné jsou z tohoto pohledu záběry, které se objeví jen tak mimochodem a dokážou v divákovi vyvolat mnoho asociací. Takovým záběrem je například ten, kdy Maureen jede pařížskými ulicemi na skútru. Projíždí také kolem místa, kde jsou vedle sebe naskládány desítky dalších podobných skútrů, které čekají možná na obdobného majitele, jako je Maureen. V takových záběrech se daří režisérovi vytvářet něco velmi děsivého. A je to – popravdě řečeno – mnohem děsivější než scény, jejichž primárním cílem je diváka postrašit.

Personal Shopper rovněž zaujme hereckým výkonem Kristen Stewartové, která dokazuje, že je od doby, kdy účinkovala ve Stmívání, někde jinde a bylo by chybné, pokud bychom ji měli spojenou pouze s tímto filmem. Stewartová ve snímku Personal Shopper ukazuje, jak velký kus cesty ve své herecké profesi urazila. Na tom mají jistě zásluhu i zkušení režiséři, s nimiž v poslední době spolupracuje. Stewartová loni točila nejen s Assayasem, ale i s Woodym Allenem a renomovanou nezávislou tvůrkyní Kelly Reichardtovou. Zvláště minimalistický výkon, který Stewartová předvedla v povídkovém snímku Jisté ženy režisérky Reichardtové, je obdivuhodný, protože na malé ploše a bez přepjatých gest dokázala podat vynikající výkon. To však jen svědčí o tom, jak podstatné je umět si vybrat ty správné spolupracovníky, kteří mohou poskytnout prostor pro další umělecký růst, což se Stewartové zatím daří.

Olivier Assayas natočil film, který se dá číst několika způsoby. Záleží především na divákovi, jak dílu porozumí a co do něj bude ochoten vložit.