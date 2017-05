RECENZE: Strážci galaxie 2. Synové a dcery děsných otců

Strážci galaxie se na plátna kin poprvé dostali v roce 2014 v rámci akce zvané „druhá fáze rozšiřování filmového světa studia Marvel. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket či Groot na rozdíl od slavnějších kolegů Spider-Mana, Iron Mana nebo Hulka nenesou na svých bedrech takový díl zodpovědnosti za osud světa a zejména miliardového byznysu studia, proto si Strážci galaxie mohou dovolit leccos, co by jejich prestižním kolegům možná neprošlo. Zároveň tím není nijak citelně ochuzena atraktivita podívané, kterou nabízejí. To byl základ úspěchu prvního filmu a v tom druhém se úspěšná strategie ještě posiluje.

Hlavní hrdina Peter Quill neboli Star-Lord (Chris Pratt) vyrůstal v Americe 80. let dvacátého století. To na něm zanechalo nesmazatelné stopy: v dětství se musel vyrovnat se smrtí matky, nepřítomností otce a s dobovým přísunem populární hudby. I po letech, když se stal součástí týmu mezigalaktických hrdinů, s sebou proto nosí walkmana s kazetou „nejlepších songů“ (tentokrát č. 2) a pouští si je i coby hudební doprovod k spektakulárním soubojům s hrozivými monstry.

Rodinná podívaná



Jak už to v podobných příbězích bývá, klíčovým motivem je zde vztah s otcem, v druhém pokračování Strážců galaxie dokonce znásobený: Petera Quilla po smrti matky vychovával vesmírný bojovník drsných mravů Yondu, ten jej ovšem měl původně pouze doručit k pravému, biologickému otci – a právě s tím se Peter v novém příběhu potkává. Není divu, že jeho nadšení nebere konce, když záhy zjistí, že jeho pravý tatínek jménem Ego je bůh – bytost na způsob antického Dia, která na sebe vzala podobu muže a na Zemi strávila mimořádné chvíle s jeho matkou. A co víc, Ego tehdy nebyl nepodobný Davidu Hasselhoffovi, kterého Peter obdivoval coby seriálového Knight Ridera... Návrat ztraceného syna na otcovu vlastní planetu za zvuku písně My Sweet Lord je vskutku velkolepý. Samozřejmě se ale toto setkání neobejde tak docela bez komplikací.

A potíže se svým tatínkem mají i sestry Gamora a Nebula – Gamora je Peterovou věrnou spojenkyní a Nebula se ji vytrvale snaží zabít. Což má kořeny právě v nezdravém konkurenčním prostředí, které kdysi jejich otec vytvářel – není proto divu, že Nebula bytostně touží zabít i jeho.



Navzdory výše uvedenému lze Strážce galaxie Vol. 2 označit za příjemný rodinný film. Scenárista a režisér James Gunn sice zpracovává relativně temná témata, ale zároveň nezapomíná své publikum bavit. A široké zacílení posilují i animované postavy, které jsou součástí týmu: stromovitá bytost Groot, schopná pronést jedině slova „Já jsem Groot“, a věčně naježený pilot Rocket, vizáží připomínající nejspíše mývala. Společně s potetovaným obrem Draxem, který nepobral příliš ostrovtipu, ale má dobré srdce a dětinský smysl pro humor, tvoří všichni příslušníci Strážců galaxie (jak už to v podobných příbězích také bývá) novou rodinu, v níž sice není snadné přežít, ale přesto svým členům dává to, co jim tolik chybělo v dětství a mládí. A co často chybí publiku, pro něž vždy byly superhrdinské příběhy primárně vytvářeny.



Přidanou hodnotou Strážců galaxie Vol. 2 jsou i herecké etudy mimořádných hostů – nechybí mezi nimi ani komiksový guru Stan Lee, který, jak se ukáže, má stále co vyprávět...