RECENZE: The Deuce. Pasákům záleží hlavně na tom, jestli máte značkové boty

Nový seriál The Deuce: Špína Manhattanu z produkce HBO je komplexní mozaika prostituce a vznikajícího pornoprůmyslu v americké metropoli během sedmdesátých let. První díl nabídl plíživé drama a herecký koncert Jamese Franca. Seriál ale nepotěší diváky, kteří si budou chtít ukrátit čekání na další Hru o trůny. První díl seriálu bude mít českou premiéru 12. září ve 22:40 na HBO 2.

Vincent „Vinnie“ Martino (James Franco) to nemá v životě vůbec jednoduché. Manželství s Andreou (Zoe Kazanová) se zhroutilo už pěkně dávno a své vlastní dvě děti ani nezná, protože musí pracovat noční šichty ve dvou barech, aby svou rodinu vůbec uživil. Do toho se mu kolem krku motají vymahači dluhů, které nadělal svou obsesí v hazardu jeho jeho bratr Frankie (také James Franco). Vinnieho bary jsou ústředním místem, kde se setkávají rozličné postavy The Deuce. Jsou to klienti ze všech vrstev nočního Manhattanského života - policisté, prostitutky, pasáci nebo jen mladí studenti, kteří v temných koutech shánění podpůrné látky „pro lepší studium.“ Z televize jdou jako kulisový poslech nepřetržité zprávy o tom, jak si americká vojska vedou ve Vietnamu.

Jestli se dá něco definitivně říct po prvním dílu, tak to, že The Deuce se dokonale podařilo vytvořit unikátní (a snad i věrohodnou) atmosféru. Činí tak velmi pomalým dějem, které je z velké části založený na dialozích. V prvním dílu si diváci avizovaného vzestupu pornografie příliš neužijí, zato prostituce byla na Manhattanu sedmdesátých let patrně kam až oko dohlédlo. Tohle není žádný Americký sen - pasáci jsou sprostí jako dlaždiči, chodí ve značkových oblecích a starají se o to, ze které země má kdo importované boty. Prostitutky si vodí pochybné zákazníky do ještě pochybnějších hotelů a když na to přijde, neváhají si pro kšeft nechat dát i namlátit. Válka ve Vietnamu nikoho ani za mák nezajímá, pokud se nedá použít jako nějaká rafinovaná výmluva. Podtitul nelže - tohle je ta slibovaná Špína Manhattanu.

James Franco před barem i za ním



Seriál je z velké části, soudě podle prvního dílu, postaven právě na Francovi a jeho dvojroli. Obsazení právě jeho byla sázka na jistotu - Franco křičí, nechává se zbít, běhá bez trička, shazuje věci na zem, nalévá koktejly a u všeho se tváří uvěřitelně. Výborný je i herecký výkon Maggie Gyllenhaalové jako prostitutky Candy. Ta je navenek příjemnou prostitutkou, ale uvnitř zlomenou dívkou, která v mládí chtěla být jako Marilyn Monroe.

Když jde o pornoprůmysl a prostituci, je jasné, že se musí počítat s nahotou. O seriálu na internetu kolovaly poznámky, že má mít „nejvíce odhalených penisů a vagín v historii televize“. Ačkoliv na nějaké to intimní místečko dojde, The Deuce se (alespoň zatím) nijak nevychyluje ze standardu nastaveném jinými seriály z produkce HBO, televize, která je známa tím, že se nějakého toho explicitního záběru neštítí.



Je to vlastně pokračování?



Seriál je duchovním nástupcem populárního The Wire: Špína Baltimoru, který běžel mezi roky 2002 a 2008. David Simon a George Pelecanos natočili dílo, které změnilo téma, ale jinak hraje podle identických pravidel. V Baltimoru šlo o drogy, v Manhattanu o sex. Jinak se ale fanouškům jednoho díla bude prokazatelně líbit i to druhé. Nadšení ale nebudou ti, kteří si chtějí ukrátit čekání na poslední série Hry o trůny - The Deuce je pomalé, situační drama. Tady diváci svou dávku epické akce a rychlých příběhových posunů nenajdou.

The Deuce: Špína Manhattanu tak není oddechovým dílem pro dlouhá víkendová odpoledne. Stejně jako The Wire vyžaduje určitou časovou i pozornostní investici od diváka. Jen třeba pilotní epizoda má délku celovečeního filmu (85 minut) a obsahuje mnoho politických i popkulturních narážek. První díl nicméně vytvořil slušné podhoubí pro poutavý příběh dalších sedm dílů, které první série má. Nezbývá než doufat, že Vinniemu nedojde alkohol za barem.