RECENZE: Wonder Woman. Amazonka v zákopech světové války

Bylo by samozřejmě stylové, kdyby postavu Wonder Woman vymyslela žena. Bohužel ji však v roce 1941 přivedl na svět americký psycholog a spisovatel William Moulton Marston, který se zapsal do historie také vynálezem detektoru lži. Legenda nicméně praví, že původně měl o zamýšleném empatickém hrdinovi jen vágní představu a to, že má jít o ženu, mu poradila až jeho manželka a předobrazem Wonder Woman se stala jejich společná milenka, čímž se genderové zásluhy celkem rozumně vyvažují.

Nový typ ženy

Marstonovým cílem bylo vytvořit hrdinku, která vrátí dívkám chuť být ženami. Dosavadní ženské vzory podle něj ztratily atraktivitu a ženské kvality začaly být vnímány jako slabost: „Zřejmým lékem je vytvořit ženskou postavu s veškerou silou Supermana plus se vším kouzlem laskavé a krásné ženy.“ Vedle zmíněné bývalé Marstonovy studentky Olive Byrneové, která s ním a s jeho ženou Elizabeth sdílela společnou domácnost, byla inspirací pro Wonder Woman také propagátorka antikoncepce Margaret Sangerová i jiné průkopnice amerického feminismu.

„Wonder Woman je psychologická propaganda pro nový typ ženy, která, jak věřím, by měla vládnout světu,“ uvedl v březnu 1945 Marston. Není divu, že jej o pár let dříve dost roztrpčilo, když Wonder Woman dostala v superhrdinském týmu Justice Society of America úlohu sekretářky. Od těch dob se pochopitelně leccos změnilo a na světě existují skutečné ženské vzory v těch nejzodpovědnějších funkcích. Což s sebou přináší i nové paradoxy: Wonder Woman se ani v novém filmu takové Angele Merkelové příliš nepodobá. A postava, o níž by se to snad dalo říct, zastává ve filmu roli – jak jinak – sekretářky...



Alespoň se však nedá říci, že by za to mohli jen muži. Snímek Wonder Woman režírovala Patti Jenkinsová, která si vydobyla uznání svým celovečerním debutem Zrůda z roku 2003. Jejím dalším celovečerním filmem pro kina je právě až Wonder Woman, mezitím točila filmy a seriály pro televizi. Hledat mezi Zrůdou aWonder Woman přímou spojnici by asi bylo přehnané, ale výrazné ženské postavy se každopádně vyskytují v obou filmech a v obou případech je herecký výkon jejich představitelek klíčovou předností díla. Charlize Theronová ve Zrůdě nezapomenutelným způsobem ztvárnila životem zdeptanou prostitutku vraždící muže. Ve Wonder Woman iz raelská herečka Gal Gadotová s příjemným citem pro odstínění komických a hrdinských poloh hraje polobohyni, která muže tahá z bryndy.

Hlavně srozumitelně

Snímek si dává hodně záležet na tom, aby přehledně a zřetelně vysvětlil, kde se princezna Diana (občanským jménem Diana Princová) vzala a o co jí jde. Není divu, že producenti prezentaci letité, ale stále poněkud upozaďované postavy nepodceňují: pro společnost DC Comics a její spojence jde možná o jednu z posledních příležitostí nastartovat svůj vlastní filmový superhrdinský vesmír, který by mohl konkurovat Avengerům a spol. ze stáje vydavatelství Marvel. Dosud poslední pokus (který už postavu Wonder Woman letmo představil), film Batman vs. Superman, jak známo, příliš slavně nedopadl.

Film Wonder Woman v dlouhé úvodní pasáži líčí hrdinčino dětství a dospívání mezi bájnými Amazonkami, které mají dohlížet nad mírem ve světě. Svůj úkol pokládají za splněný, jejich spokojený život však skončí, když do jejich dimenze pronikne letadlo s americkým špionem v britských službách Stevem Trevorem (Chris Pine), kterého honí němečtí letci. A Diana se po jeho boku vydá do lidského světa porazit antického boha Arése, který usiluje o zkázu lidstva a provokuje války. Její počáteční naivita a lehké zděšení z šovinistické civilizace se mění v odhodlání silné ženy zachránit svět stůj co stůj.



O válku zpátky



Na rozdíl od původního příběhu umístili filmaři děj do první, nikoli do druhé světové války. Má to své klady – v roce 1918 je svobodomyslná a neprávem podceňovaná Diana jistě blíže situaci prvních feministek, které byly pro tuto postavu vzorem. Na druhé straně je zažitý model vyprávění o druhé světové válce přesazen do reálií té první poměrně mechanicky, v podstatě jako by tu už spojenci bojovali s fanatickými nacisty, jen s lehce „downgradovanými“ zbraněmi. K dobru je však nutno snímku Wonder Woman připočíst, že líčí alespoň některé aspekty války bez hrdinského lesku a ukazuje její perverznost: třeba bohorovnou neúctu generality k životům řadových vojáků, posílaných po tisících na jatka metodou pokusu a omylu.

Wonder Woman si tímto snímkem s průměrným příběhem, poněkud zmatenými reáliemi a solidními hereckými výkony v hlavních rolích nejspíš řekla o právo na další filmový život. Ale na další tak výrazný fenomén ze stáje DC, jakým byla batmanovská trilogie s Temným rytířem, si budeme muset ještě počkat.