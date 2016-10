Řecký ministr pro migraci: Visegrádské země sabotují přerozdělování uprchlíků

„Existuje evropské rozhodnutí, které se musí dodržovat. Naproti tomu pozorujeme kroky členských států jako je Visegrád - Polska, Česka, Maďarska, Slovenska, které sabotují přesídlování a staví se na odpor Evropské unii a jejím rozhodnutím. To musí přestat, a to zavčas,“ prohlásil Muzalas.



„Rozhněváni říkáme, že Evropa by měla konečně respektovat své závazky,“ zdůraznil rovněž Muzalas z aténského mezinárodního letiště, odkud v pondělí odletělo 111 uprchlíků do Finska.

Ministr řekl, že rok po spuštění přerozdělovacího programu ostatní země unie převzaly z Řecka jen asi 5000 uprchlíků, a přitom jich do konce tohoto roku měly převzít asi 33 tisíc. Podle Muzalase je Řecko v současnosti připraveno vypravit do jiných zemí EU 7500 běženců a také 600 nezletilých bez doprovodu.

Celkem loni země EU slíbily převzít z Řecka a z Itálie během dvou let 160 tisíc běženců. Týká se to období do září 2017. Některé státy s kvótami ale nesouhlasí, především země visegrádské skupiny, které ani nepočítají s tím, že by měly plán uplatňovat. Maďarský premiér Viktor Orbán jej chce zablokovat pomocí ústavních změn a k tomu, aby se unie plánu vzdala, protože nefunguje, je i například rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz.

Muzalas si také postěžoval na nedostatečnou pomoc s vyřizováním žádostí o azyl. Země EU slíbily, že Řecku pošlou své zaměstnance, aby jim s vyřizováním žádosti o azyl pomohli. Řečtí úředníci totiž obrovský počet žádostí nezvládají.

Běženci začali masově podávat v Řecku žádosti o azyl po březnové dohodě EU s Ankarou z obav, že budou vráceni do Turecka. Předtím většina z uprchlíků pokračovala dál do Evropy a o azyl chtěla žádat zejména v Německu. „EU by měla dodržet tuto dohodu, není to otázka solidarity s Řeckem, ale je to závazek,“ řekl také Muzalas.

V Řecku je na 60 tisíc běženců, kteří se tam nahromadili, když země na takzvané balkánské trase letos na jaře uzavřely hranice. Loni touto cestou dorazilo do Evropy, zejména do Německa, asi milion uprchlíků.