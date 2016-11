Režiséra Rychlíka vyhodila ochranka z Hlavního nádraží. Spletla si ho s bezdomovcem

V minulosti sociální pracovníci varovali, že ochranka bije a chová se špatně k lidem bez domova na Hlavním nádraží v Praze. Kvůli incidentům se sepisovaly i petice pro veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou.

Nyní nevybíravé jednání ochranky zažil na vlastní kůži docent JAMU Břetislav Rychlík (občasně přispívá do Lidových novin - pozn. red.).



Osmapadesátiletý režisér na nádraží krátce usnul poté, co se v pátek vracel se ženou ze slavnostního večera v Lucerně. Jelikož se nemohli dozvonit na kamaráda, u něhož měli přespat, rozhodl se pár počkat na vlak do Brna přímo na nádraží. „Lístky do Brna jsme měli koupené. Žena zůstala někde v hale a já jsem si šel dát do kavárny čaj. Nechtěl jsem vůbec žádný alkohol,“ popsal Rychlík.

Jelikož ale kavárna kolem čtvrté ráno teprve otevírala a personál rozkládal židle, rozhodl se režisér chvíli počkat stranou, než si objedná. Mezitím začal podřimovat.

„Nikoho jsem neotravoval, jen mi klesla hlava. Lidé z kavárny ale na mě začali řvát a tykat mi. Řekli, ať si něco dám, nebo ať jdu do pr..... Tak jsem řekl, že chci čaj a oni mi zas řekli, ať jdu do pr....,“ popisuje Rychlík.

Docent tedy vytáhl foťák, že si zaměstnance natočí, servírka však zavolala ochranku. „Nejdříve přiběhl nějaký člověk, zeptal se, jestli mám problémy, pak mě vzali a vedli mě z haly. Celou dobu mi tykali a nadávali do haj..., buzerantů a feťáků,“ líčí.

Ochranka hlavního nádraží v Praze.

„Vyhodili mě ven a tam mi chvilku vyhrožovali. Dokonce nějaký člověk, který tam navážel zboží, se mi posmíval. Žena to ani nevěděla a čekala v hale. Seběhlo se to totiž strašně rychle,“ vypráví Rychlík.



Tvrdí, že nikoho neprovokoval a choval se slušně. Navíc si ho prý nikdo nemohl splést s bezdomovcem, neboť byl po večeru v Lucerně slavnostně oblečen. Po chvíli se tedy Rychlík rozhodl na nádraží vrátit a požádal kolemjdoucí policisty o pomoc. Ti se podívali na lístek a ještě mu měli pro jistotu zkontrolovat občanku.

„Před nimi stáli ti borci, jeden si bouchal do otevřené dlaně. Pak začali tvrdit, že jsem napadl tu servírku. Jak má tohle člověk dokazovat? Řekli, že jsem ožralý a že smrdím,“ řekl režisér. Jedním dechem však dodal, že z párty v Lucerně se nevracel opilý a měl jen pár skleniček.

Policie o kontrole neví

Policie tvrdí, že o kontrole občanského průkazu režiséra Rychlíka nemá žádné záznamy, stejně tak o incidentu. „V policejních evidencích nedohledala, že by pražská policie incident řešila,“ komentovala mluvčí pražské policie Iveta Martínková.

Ochranka se podle Rychlíka uklidnila až poté, co za ním přišla jeho žena. Policisté je pak odvedli do čekárny, kde chvíli počkali na vlak. „Nedovedu si ani představit, jak se musí chovat k bezbranným lidem, k bezdomovcům, když se tak chovali ke mně,“ podotýká Rychlík.



Správa železniční dopravní cesty, která v polovině října převzala nádraží od italské společnosti Grandi Stazioni, chce incident vyřešit. „O tomto incidentu není záznam, budeme prověřovat popsané okolnosti a rádi bychom vstoupili v jednání s panem Břetislavem Rychlíkem. Nechceme předjímat výsledek šetření, určitě však nesouhlasíme s níže popsaným jednáním členů ochranky,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Kateřina Šubová.

Od té doby, co Správa železniční dopravní cesty převzala nádraží, se prý jedná o první podobný vážnější incident.

Server Lidovky.cz loni upozornil, že lidé bez domova, kteří se zdržují na pražském Hlavním nádraží, se stávají obětmi násilí ze strany tamní ochranky. Kritizovali to sociální pracovníci v terénu i neziskové organizace.

Lidé před hlavním nádražím v Praze. Prostory bez laviček - hlavnímu nádraží v Praze chybí místo k odpočinku.

„Z mnoha výpovědí lidí bez domova i terénních sociálních pracovníků vyplývá, že násilí páchané firmami zajišťující ochranu objektu hlavního nádraží nabývá dlouhodobého, rutinního charakteru a postrádá jakýkoliv obhajitelný důvod. Násilí je o to méně omluvitelné, že se ho dopouští vycvičení lidé, a to na skupině, která patří mezi nejzranitelnější,“ psali tehdy sociální pracovníci ze sdružení Kritická sociální akce (KRISA). Server Lidovky.cz popsal i příběhy bezdomovců, kteří se s bitím setkali.