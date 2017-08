Rick a Morty. Animovaný seriál donutil McDonald‘s změnit stálou nabídku

V roce 1996 měla společnost McDonald‘s v nabídce sečuánskou omáčku jako promo k premiéře kresleného snímku Mulan. Kolem této omáčky se točila jedna epizoda populárního animovaného seriálu Rick a Morty. Strhlo se šílenství a jeden balíček omáčky zbořil internetovou aukci. Společnost McDonald ́s oznámila její vrácení do stálé nabídky.

„Chci tu sečuánskou omáčku! Je mi jedno, jak dlouho to bude trvat, kolik epizod to zabere, ale musím ji mít,“ křičí v první epizodě třetí série excentrický Rick na svého vnuka Mortyho. Rick a Morty je úspěšný komediální seriál volně inspirovaný sérií Návrat do budoucnosti. Rick je věčně opilý a nerudný důchodce, který je shodou náhod také nejchytřejším mužem celého vesmíru a velmi plodným vynálezcem. Jeho vnuk Morty je důvěřivý a dobrosrdečný teenager, který je často chycen do Rickových dobrodružství proti své vůli.

Rick, jak se ukáže, je posedlý čínskou sečuánskou omáčkou od společnosti McDonald‘s. Společnost ji nabízela pouze po omezenou dobu v roce 1996, protože do kin šel animovaný snímek Mulan, který se v Číně odehrává. Rick si sehnání omáčky určí na konci epizody jako svůj životní cíl.



Seriál Rick a Morty má věrnou fanouškovskou základnu a po této epizodě se strhlo šílenství, kdy všichni zatoužili po sečuánské omáčce. Na internetu se objevilo spoustu návodů, jak ji podomácku připravit, ale žádná nebyla ta „pravá“ od McDonald‘s. Tu správnou ale našel jeden fanoušek v přihrádce svého auta. Dávno prošlou, malou a špinavou vaničku sečuánské omáčky se následně rozhodl prodat v internetové aukci. A dobře udělal, aukce mu vynesla těžko uvěřitelných 14,7 tisíc dolarů (téměř 328 tisíc korun).

Situace se chytla i společnost McDonald‘s. Danu Harmonovi, autorovi Ricka a Mortyho, poslala několik lahví sečuánské omáčky. Kromě toho, že si Harmon část nechal, rozhodl se jednu lahev vydražit pro dobré účely. Ta se prodala za 340 tisíc korun. Začátkem srpna společnost McDonald‘s nakonec oznámila, že omáčku vrátí do své nabídky.