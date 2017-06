Realisté mají pražskou kandidátku. Povede ji exporadce Věcí veřejných, Robejšek je na chvostu

„Jako zakladatel Realistů a hlavní autor programu cítím osobní odpovědnost za náš výsledek,“ vysvětlil Robejšek, proč se rozhodl kandidovat, i když mu podle jeho slov nejde o funkci. Míní, že symbolická kandidatura mu umožní podpořit stranu ve volbách. Lídrem pražské kandidátky bude tajemník strany a bývalý poradce někdejší vládní strany Věcí veřejných Michal Moroz.



Volební jedničky Realistů podle Robejška spojuje úspěch v jejich dosavadních profesích. Například v Jihočeském kraji Realisty povede prezident Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, v Plzeňském kraji výkonná ředitelka Asociace nemocnic České republiky Jaroslava Kunová, v Ústeckém kraji prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Na Vysočině povede do voleb stranu poslanec Martin Lank, ve Středočeském kraji podnikatel Antonín Fryč, v Moravskoslezském kraji proděkan tamní univerzity Alexander Király, v Královéhradeckém ředitelka domu pro seniory Daniela Lusková a v Jihomoravském kraji odborník na informační technologie Filip Kadeřábek.

Další lídry představí Realisté v blízkých dnech, kandidovat bude strana ve všech krajích.

Realisté vznikli loni, jejich podpora se nyní pohybuje pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. V květnu strana získala prvního poslance, když do ní vstoupil Lank, který byl do Sněmovny zvolen za hnutí Úsvit. Zdůvodnil to rozpory s vedením Úsvitu a programovou blízkostí Realistů jeho prioritám.

Realisté v programu kladou důraz na národní zájmy. Chtějí nadřadit českou ústavu mezinárodním smlouvám a chtějí zakázat nelegální migraci do země.