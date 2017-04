Ropa, indiáni i FBI. Scorsese, DiCaprio a De Niro zvažují film podle bestselleru

Režisér Martin Scorsese a jeho oblíbený herec Leonardo DiCaprio. | foto: Reuters

The Killers of the Flower Moon (Zabijáci květinového měsíce, indiánský název pro květen) je bestsellerová kniha Davida Granna. Kolem adaptace začíná kroužit režisér Martin Scorsese a přizval si k sobě Leonarda DiCapria a Roberta De Nira.