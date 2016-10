V Praze dopadený ruský hacker prý zaútočil na síť Linkedin. Podívejte se na video ze zadržení

Muž je nyní ve vazbě, jeho vydání do USA posoudí pražský městský soud. Pokud ho pravomocně povolí, rozhodne ministr spravedlnosti. Žádost o vydání zatím ministerstvo podle mluvčí Terezy Schejbalové neobdrželo.

Profesní sociální síť Linkedin podle televize ABC oznámila, že ruský hacker zadržený v Praze je spojen s masivním útokem na servery Linkedin v roce 2012. Ze zpráv amerických médií vyplývá, že hacker byl v Praze zadržen už 5. října, zpráva byla podle zdrojů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) zpožděna o dva týdny „z taktických důvodů“.

Podle dostupných informací se síť Linkedin v roce 2012 stala obětí krádeže dat, při níž byla narušena bezpečnost přihlašovacích hesel některých členů. Podle původního odhadu expertů hackeři ukradli víc než šest milionů hesel. Letos v květnu bylo ale oznámeno, že mohla být ukradena a rozprodána na tajných webech citlivá data až 160 milionů uživatelů. Síť má přes 430 milionů registrovaných členů.

„Jsme vděčni za tvrdou a nadšenou práci FBI v její snaze lokalizovat a dopadnout osoby, které mohou být odpovědné za tento kriminální čin,“ citovala ABC z prohlášení společnosti Linkedin, která sídlí v kalifornském Mountain View.

Velvyslanectví dělá kroky na ochranu svého občana

Mluvčí ruského velvyslanectví v Praze oznámil, že ambasáda byla oficiálně vyrozuměna o zadržení ruského občana v Česku. „Ve vyrozumění se uvádí, že zadržení se uskutečnilo na žádost soudu jednoho ze států USA. Velvyslanectví podniká veškeré kroky na obranu zájmů ruského občana. Spolupracujeme s jeho advokátem,“ řekl mluvčí Alexej Kolmakov. „Ruská strana odmítá uskutečňovanou praxi exteritoriální jurisdikce, vnucovanou Spojenými státy celému světu. Trváme na předání zadrženého ruského občana Rusku,“ zdůraznil diplomat.

Čeští policisté podle úterní informace policejního prezidia zadrželi ve spolupráci s FBI mezinárodně hledaného ruského hackera, který údajně napadal cíle v USA. Po zadržení muž zkolaboval a musel být hospitalizován.

Agentura Reuters s odvoláním na informace amerických činitelů napsala, že zadržený Rus, kterým je devětadvacetiletý Jevgenij N., nemá žádné spojení s nedávnými hackerskými útoky na servery americké Demokratické strany. Z útoků, jejichž terčem se staly stranické servery a poštovní schránka šéfa volebního štábu Hillary Clintonové, obvinila nedávno americká vláda Rusko. Šéf Kremlu Vladimir Putin na obvinění reagoval slovy, že skandál s hackery Rusku nijak neprospívá.

Hacker byl v Česku se svou přítelkyní, policisté ho dopadli v jednom z pražských hotelů. „Díky rychlému toku informací byl muž zadržen již 12 hodin po přijetí první operativní informace,“ uvedl mluvčí prezidia David Schön.

V minulosti Moskva ostře protestovala proti zadržení a vydání svých občanů americké justici, ať šlo o obchodníka se zbraněmi Viktora Buta či pilota Konstantina Jarošenka, který byl v USA odsouzen za pašování drog. But byl zadržen v roce 2008 v Thajsku, když padl do léčky zosnované americkými agenty. V USA si má podle rozsudku z roku 2012 odsedět 25 let.