Rýnovická věznice, kde sedí Kajínek, se stala turistickou atrakcí

„Jedeme na nákup kolem, tak jsme se rozhodli zastavit,“ řekl novinářům, pár, který před věznicí přibrzdil hned po ránu. „Opravdu tu sedí Kajínek, myslel jsem, že je na Mírově,“ ptal se o pár minut později starší pán. Návštěvy ale nebyly pro čekající novináře jediným dnešním zpestřením. Po poledni dorazila policie, aby uvolnila průjezd k věznici a od ní. Začala kontrolovat novináře, zda mají povolení podél silnice stát. „Musíme cestu uvolnit,“ řekl novinářům policista.

Kolem poledne dorazil i Pavel, který by mohl být Kajínkovým vrstevníkem. Přišel si pro podpis. „Čekám na jeho propuštění, doufám, že to bude tak do půl hodiny, protože za chvilku odjíždím. Myslím si, že by ho mohli pustit, že to trvá zbytečně dlouho,“ řekl. Nikdy se s ním osobně nesetkal. „Jenom mi poslal věnování. Přihlásil jsem se do jedné soutěže - Robinsona, teď bude další kolo. Mám tady kamaráda, který mu to zřejmě řekl. A on mě podpořil, abych se do té soutěže dostal,“ dodal muž. Podpisu se nedočkal.



Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek strávil za mřížemi 23 let. Média na sebe upozornil útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Zeman už dříve uvedl, že k milosti pro Kajínka připojí sedmiletou podmínku, „aby reagoval na některé obavy, že se bude mstít po svém propuštění z vězení“. Podle průzkumu agentury Median pro Českou televizi souhlasí s milostí pro Kajínka 54 procent lidí, proti je 36 procent.