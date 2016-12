Tichomořské ostrovy odvolaly po silném zemětřesení varování před tsunami

Epicentrum zemětřesení se nacházelo v moři asi 30 kilometrů západně od ostrova San Cristobal. Otřesy podle USGS vycházely z hloubky 48,7 kilometru.

Podle ředitele krizového centra pro přírodní katastrofy na Šalamounových ostrovech Loti Yatese zemětřesení způsobilo zřícení několika budov ve vesnici Makira, která leží na ostrově San Cristobal, nejbližšímu epicentru.

„Vesnice, které jsme kontaktovali, se včas evakuovaly,“ řekl Yates agentuře Reuters. Dodal, že nemá informace o žádných obětech.

Šalamounovy ostrovy, které se rozkládají severovýchodně od Austrálie, tvoří více než 200 obydlených ostrovů s celkovým počtem obyvatel kolem 552.000 osob. Leží na takzvaném Tichomořském ohnivém kruhu, kde se stýkají kontinentální desky a jejich pohyb způsobuje častá zemětřesení.

US Geological Survey estimates the Solomon Islands earthquake at magnitude 7.7 and is now reporting a 5.5 magnitude aftershock.

Our team in Honiara being accounted for at moment. Heeding #tsunami warning and moving to higher ground. https://t.co/mz2AE63mjs