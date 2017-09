Fanynka Gottwalda Semelová představila program komunistů. V Knihovně Václava Havla

PRAHA Glorifikovat Václava Havla není důvod, pronesla kdysi komunistická poslankyně Marta Semelová. Obdivuje totiž jiného bývalého prezidenta. Klementa Gottwalda. Ve čtvrtek v podvečer mluvila o programu komunistů v Knihovně Václava Havla

„Bylo zdravotnictví, za které se nemuselo platit. Školství bylo bez poplatků, kultura byla dostupná všem,“ chválila Vítězný únor nad Gottwaldovým hrobem na Olšanských hřbitovech, kde každý rok zpívá Internacionálu.

V obhajobě minulého režimu ale zašla ještě dál. Semelová v únoru 2014 v pořadu Hyde Park na ČT 24 mimo jiné prohlásila, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací, ale internacionální pomocí. Také zpochybnila, že by byla přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu vynucená.

„Považuji to za nešťastné, nicméně Milada Horáková se přiznala ke své činnosti. Pochybuji, že to byla vynucená přiznání. Je to záležitost, která je smutná. Ale je potřeba to vnímat v té době, ve které to je,“ uvedla tehdy Semelová. Tento její výrok se dostal i k soudu. Omluvit se za něj ale Semelová nemusela, zněl verdikt.



V rámci předvolebního tažení ale Semelová neváhala a přijala účast v debatě o budoucnosti českého školství v Knihovně Václava Havla, která si po smrti prvního polistopadového prezidenta vzala za úkol shromažďovat a šířit jeho odkaz.

Semelová, která má mnohaletou zkušenost s učením žáků na prvním stupni, by hlavně prosazovala, aby kantoři nebyli tolik zavalení administrativou. „Učitel má mít podmínky k tomu, aby mohl učit a podporovat u studentů kritické myšlení,“ řekla poslankyně.

Velký problém také podle ní je, že až 40 % absolventů pedagogických fakult se nechce postavit za katedru. Školství je podle ní totiž podfinancované - nejen v oblasti platů. „Kdyby bylo všechno v pořádku, tak jsme se nedávno nesešli v Betlémské kapli,“ naráží Semelová na happening akademiků a školských odborů, krerým učitelé chtěli zákonodárce upozornit, že jsou odhodlaní stávkovat.

Debatu pořádala Česká středoškolská unie. „Zástupce do debaty jsme vybírali podle předvolebních průzkumů společnosti Median,“ řekla předsedkyně středoškoláků Lenka Štěpánová. Představit program přišli zástupci všech stran ve sněmovně. Odmítla pouze Strana přímé demokracie Tomia Okamury. Starostové se na poslední chvíli omluvili.

Když jí moderátor představoval publiku, ozvalo se polohlasem od jednoho účastníka „soudružka“.