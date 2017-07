Pod petici za zrušení EET se podepsalo 20 tisíc lidí. Projedná ji Senát

PRAHA Pod peticí za zrušení zákona o evidenci tržeb je už zhruba 20 000 podpisů. Na středeční veřejném slyšení v Senátu k této petici to řekl její iniciátor a majitel Bezejmenné čajovny v Šáhlavicích na Plzeňsku Ivo Hucl. Mezi 20 000 podpisy je podle něj 14 podpisů senátorů, 24 starostů, živnostníků, ale i řemeslníků, hospodských nebo daňových poradců a hodně podpisů připojily i rockové kapely.

Senátor Jiří Oberfalzer (ODS) uvedl, že peticí by se měl Senát zabývat až na své přespříští schůzi, nikoli na té nejbližší 16. srpna. Senátor Pavel Štohl (ČSSD) chce připravit pozměňovací návrh, který by ulevil nejmenším podnikatelům.

„To znamená, že by se stanovila například hranice roční tržby půl milionu korun a tito podnikatelé, kteří by nepřekročili tento obrat, tyto tržby, tak by byli vyňati z elektronické evidence tržeb,“ řekl . Chce o návrhu ještě jednat se svými senátorskými kolegy. Případné přijetí návrhu je podle něj reálné až po sněmovních volbách.



Petici obdržel Senát loni v prosinci, kdy pod ní bylo 11 500 podpisů. Peticemi, které mají více než 10 000 podpisů, se Senát musí zabývat na své schůzi.Senát už se návrhem na zrušení EET zabýval loni v prosinci. Senátní většina tehdy zamítla návrh skupiny senátorů z ODS a STAN a Ivo Valenty (za Soukromníky), kteří chtěli EET zrušit. Proti jejich návrhu se tehdy postavili především senátoři ČSSD, ANO a část lidovců.

Hucl na středečním veřejném slyšení EET zkritizoval, uvedl například že sleva na dani 5000 korun na zavedení evidence je nedostačující, protože náklady jsou mnohonásobně vyšší. Snížení daně z přidané hodnoty podle něj pomohlo jen velkým firmám, ale malým provozovnám nikoli. Zákon byl špatně připraven a již první vlny přinesly jen zmatek a nejistotu, zákon si plete tržby a a příjmy, s problémy se potýkají e-shopy i stánkaři na trzích, popsal Hucl.

„Naši podnikatelé se se zavedením EET vyrovnali úspěšně,“ nesouhlasila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Systém už podle jejích informací zaznamenal kolem dvou miliard tržeb v celkovém objemu řádově stovek miliard korun. Ocenila, že zákon je jednoduchý a krátký. Je podle ní možné debatovat o tom, jestli existuje prostor některé věci upravit, zdůraznila však, že jde o účinný nástroj a správnou cestu.

Ředitel sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Fojtík řekl, že apeluje na své lidi, aby se při kontrolách chovali rozumně a při prvním prohřešku ukládali sankce, které odpovídají samotnému přestupku.

Finanční správa už uskutečnila 48 000 kontrol a zjistila kolem 16 procent pochybení. Podle něj to svědčí o tom, že většina podnikatelů si s evidencí tržeb uměla poradit.

Obdoba EET se chystala už dříve

Bývalý náměstek ministra financí Ladislav Minčič, který vystupoval za Hospodářskou komoru ČR, prohlásil, že o nějaké podobě fiskalizace tržeb se na úřadu uvažovalo dlouhá desetiletí, a to i v době vlády premiéra Petra Nečase (ODS), kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek (TOP 09).



Opatření však nevstoupilo v život, protože se úředníci snažili v maximální míře vypořádat s námitkami a principy, které musí správa věcí veřejných zohledňovat a brát na vědomí, popsal Minčič.

Kritiku si zákon vysloužil od předsedy Asociace podnikatelů a manažerů Radomila Bábka. „Je to paskvil, je bezohledný, což si nesmí zákony dovolit a je zjevně nepotřebný,“ pronesl. Řekl mimo jiné, že ministerstvo financí tento záměr nepodepřelo žádnými věrohodnými argumenty. Jediné, co EET přinesla, jsou likvidované provozovny, zdražení, udávání a otevřenou nenávist nepodnikající veřejnosti proti malým živnostníkům, tvrdí Bábek.

Evidenci tržeb ocenila naopak prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. „Jsme přesvědčení, že tento zákon pomohl do jisté míry narovnat podnikatelské prostředí,“ uvedla. Prokazuje se podle ní, že personálu v restauracích narostly mzdy až o 30 procent v důsledku toho, že restaurace začaly evidovat tržby.

Elektronická evidence tržeb začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Třetí fáze má začít 1. března příštího roku a týká se občerstvení nebo farmářských trhů, čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018.