Cesta do komunistické minulosti. Severní Korea se stala hitem ruských turistů

MOSKVA/PCHJONGJANG Za dozoru průvodce je možné si zalyžovat, zaplavat i ukojit svou nostalgii po SSSR. „Odhal nejméně prozkoumanou zemi světa. Nezapomenutelná cesta a možnost vidět vše svýma očima!“ hlásá reklamní leták „oficiální cestovní kanceláře pro Korejskou lidově demokratickou republiku“. Vše v ruštině. V pravém horním rohu jsou dvě čísla, u nichž je sdělení, že fungují 24 hodin denně.

Je tomu skutečně tak. Málokdo předpokládal, že tato služba bude plně využívána. Od srpna letošního roku, kdy kancelář zahájila prodej zájezdů, zvoní telefony bez přestání. Severní Korea se v Rusku na poslední chvíli stala hitem letošní sezony.

Před třemi týdny se v ruské státní agentuře RIA Novosti konala tisková konference, na které byla oznámena senzační novina – vzniká první ruská cestovka, jež získala souhlas vedení KLDR k tomu, aby přivážela do země turisty –agentura NKorean.

Zpráva vyvolala bouřlivou odezvu. Zájem zatím nezhatila ani napjatá situace, která na Korejském poloostrově panuje po poslední nukleární zkoušce. V nabídce jsou pěti- až patnáctidenní zájezdy do „země s unikátní historií, překrásnou přírodou a dobrosrdečnými lidmi“. Stačí, když si zájemce za pět dnů zaplatí asi 58 tisíc rublů (23 tisíc korun), za patnáct 116 tisíc rublů (46 tisíc korun).

Není to cena závratná, ale pro běžného Rusa je nezanedbatelná. V ceně je garance bezpečnosti, zato v ní není letenka. To znamená pár desítek tisíc navíc. Přesto se v prvních dnech server pod návalem zájemců opakovaně zhroutil. Nyní funguje stabilně.

Vytlačili Američany

Radami, zda do Severní Koreje jet či ne a jak se tam chovat, co očekávat a co rozhodně nedělat, se v současnosti hemží ruský tisk i internet. Boom zájmu je mj. vyvolán i tím, že od 1. září mají de facto zakázáno překročit severokorejské hranice občané USA. Washington vyhlásil opatření 2 .srpna a vyzval i ty Američany, kteří se zrovna v KLDR nacházejí, aby do 1. září stát opustili.

Pro držitele amerického pasu je totiž Severní Korea neúměrně nebezpečná, a stala se tak jedinou zemí světa, kam vlastní stát Američanům výslovně zakazuje jezdit. Proto se hned v srpnu na jejich místo začali tlačit Rusové.

Nejspíš tuto náhradu vymysleli v Pchjongjangu a Rusku přišla nabídka k chuti. Cesta do komunistického „ráje“ může pro některé Rusy znamenat i návrat do vlastní minulosti – mohou tak ukojit nostalgii a stesk po „starých dobrých“ sovětských časech.

Reportér rozhlasové stanice Svoboda, který moskevskou kancelář agentury navštívil, popisuje ale i to, jak si zájezdy kupují celé rodiny včetně dětí. To nikdo nečekal, takže teď se jedná s korejskými hostiteli o dětských slevách.

Podle ředitelky kanceláře Julie Muchtasipovové si lidé chtějí i zalyžovat v jediném vysokohorském středisku Masik Pass Ski Resort, jež bylo slavnostně otevřeno 1. ledna 2014, nebo zaplavat v moři. Vše je prý možné, ovšem za dozoru průvodce, který turistu neopustí ani v noci.

Hlavně se ale návštěvník může od rána do večera „cpát“ korejskými jídly. Což je v zemi, jež v letech 1995 až 1999 bojovala s hladomorem a přišla o statisíce, možná miliony obyvatel, poněkud zvrácené.

„Cesta do Severní Koreje je unikátní zkušenost, na kterou nezapomenete,“ hlásá agentura NKorean. Na jejím webu je to jedna z mála absolutních pravd.